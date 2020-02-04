"Bizim en büyük gücümüz, birlik ve beraberliğimizdir" - Son Dakika
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"Bizim en büyük gücümüz, birlik ve beraberliğimizdir"

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AB finansmanı "Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi" projesi kapsamında ilimizde kurulan Kayseri Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Basın Evi'nin açılış töreninde, "Bizim en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AB finansmanı "Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi" projesi kapsamında ilimizde kurulan Kayseri Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Basın Evi'nin açılış töreninde, "Bizim en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir" dedi. Törende Avrupa Birliği sürecinden bahseden Başkan Büyükkılıç, Türkiye'ye sadece Avrupa'dan bakılmaması gerektiğini belirtti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Elçi-Müsteşar Eleftheria Pertzinidou'nun da katılımıyla gerçekleştirilen Kayseri Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Basın Evi'nin açılış törenine katıldı. Açılışta yaptığı konuşmada Türkiye'ye sadece Strazburg ya da Brüksel'den bakmanın yetersizliğini dile getiren ve Türkiye'nin Türkiye'den görülmesi gerektiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, bu anlamda AB projelerini olumlu bulduğunu söyledi. Türkiye'ye önyargıdan uzak bir şekilde bakılması gerektiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Ülkemiz zor bir coğrafya üzerinde bulunuyor. Hiçbir ülkenin terörle sınava tabi tutulmasını temenni ederiz. Maalesef ki ülkemiz yıllardır ismi ve şekli değişen terörle karşı karşıya. Ancak Türk Milletinin güçlü iradesi buna karşı koymayı bilmiştir. Bizim en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimiz" dedi.


Açılışta Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Elçi-Müsteşar Eleftheria Pertzinidou'ya kilim hediye edilmesi sırasında Başkan Memduh Büyükkılıç'ın kilimin kök boyadan yapıldığını ve Kayseri'nin önemli bir değeri olduğunu dile getirmesi üzerine Konuk Müsteşar, tüm güzellikler Kayseri'de toplanmış ifadesini kullandı. - KAYSERİ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Memduh Büyükkılıç, Avrupa Birliği, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:22 Kaynak: İHA
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