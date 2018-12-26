Son Dakika Haberleri: Bizim En Büyük Zenginliğimiz Nedir" Konferansı

Bizim En Büyük Zenginliğimiz Nedir" Konferansı

24 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun, akademisyen adaylarına tavsiyelerde bulunarak, "(Doktora yapacağım, akademisyen olacağım, kendime göre kariyer yapacağım) diyen birisinin yapması gereken bir şey var o da İngilizce öğrenmek.

Bizim En Büyük Zenginliğimiz Nedir
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun, akademisyen adaylarına tavsiyelerde bulunarak, "(Doktora yapacağım, akademisyen olacağım, kendime göre kariyer yapacağım) diyen birisinin yapması gereken bir şey var o da İngilizce öğrenmek. Bana göre şu anda lisan, lisanstan daha önce." dedi.

Dursun, Uluslararası Kültür ve Dil Araştırmalarınca (UKDA) düzenlenen "Bizim En Büyük Zenginliğimiz Nedir" konferansında, lisansüstü eğitim gören öğrenciler ve akademisyenlerle buluştu.

Konferansta yaptığı konuşmada dil öğrenmenin gerekliliğini vurgulayan Dursun, "(Doktora yapacağım, akademisyen olacağım, kendime göre kariyer yapacağım) diyen birisinin yapması gereken bir şey var, o da İngilizce öğrenmek. Bana göre şu anda lisan, lisanstan daha önce." ifadesini kullandı.

Kişinin kendi lisanını da iyi bilmesi gerektiğini vurgulayan Dursun, "Türk'sen Türkçeyi, İranlıysan Farsçayı iyi bilmen gerekiyor." diye konuştu.

Akademisyen olmak isteyen gençlerin merak duygusunun kuvvetli olması gerektiğini de ifade eden Dursun, "(Ben bunu bilemezsem, bunu takip edemezsem hayatımda boşluk olur. Sabahı bekleyemem. Bu işi takip edeceğim, öğreneceğim) duygusu olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Akademisyen adaylarının ufkunun geniş olmasının da önemine değinen Dursun, şunları ifade etti:

"Kişinin sıradan ve sürüden olmaması lazım. 'Ben, sıra dışı bir adam, kız olacağım. Bana biraz uçuk desinler, kaçık desinler, cins desinler ama desinler ki farklı bir adam, farklı bir kız bu. En tehlikelisi beni sürüye katamasınlar.' Türkiye'nin son dönemdeki sıkıntısı sürüleştirmek, sürüye katmaktır. Sürüye katılınca, birisi değnekle sürer seni, bir yere götürür. Oysa ben bağımsız, bağlantısız, fikri hür, vicdanı hür birisi olacağım kardeşim. Beni kimse süremez. Benim kendime göre rengim olacak, meşrebim olacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:57 Kaynak: AA

Haluk Dursun, Güncel
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