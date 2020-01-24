Bizim Ev'de ara tatil keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bizim Ev'de ara tatil keyfi - Son Dakika

Bizim Ev'de ara tatil keyfi

6 saat önce

Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi, katılımcılarının yanı sıra birinci derece yakınları için de çeşitli faaliyetler düzenliyor.

Bizim Ev'de ara tatil keyfi, System.String[]

Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi, katılımcılarının yanı sıra birinci derece yakınları için de çeşitli faaliyetler düzenliyor.


Okulların ara tatile girdiği dönemde Bizim Ev'deki etkinlikler arttı. Engellilerin kardeşleriyle aynı ortamı paylaşmaları maksadıyla çeşitli faaliyetler düzenleniyor. Bizim Ev'de düzenlenen seramik, yoga, plates, kutu oyunları gibi etkinliklere katılanlar hem tatillerini keyifli geçiriyor, hem de yakınlarıyla iyi vakit geçiriyor. Bizim Ev katılımcılarının kardeşlerine yönelik faaliyetler ara tatil boyunca devam edecek. Bu kapsamda Nilüfer Belediyesi'nin müzeleri, kütüphaneleri, kültür evleri gibi mekanlarına da ziyaret düzenlenecek. - BURSA

nilüfer belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Elazığ'daki depremde hasar gören binada doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı
Prof. Dr. Feyzi Bingöl, Elazığ depremini günler öncesinden tahmin etti TRT 2 ekibi Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandı Elazığ'daki korkutan depremin ardından ilk kareler

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 23:05:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bizim Ev'de ara tatil keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]