Bizim Ev'de ara tatil keyfi - Son Dakika

Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi, katılımcılarının yanı sıra birinci derece yakınları için de çeşitli faaliyetler düzenliyor.



Okulların ara tatile girdiği dönemde Bizim Ev'deki etkinlikler arttı. Engellilerin kardeşleriyle aynı ortamı paylaşmaları maksadıyla çeşitli faaliyetler düzenleniyor. Bizim Ev'de düzenlenen seramik, yoga, plates, kutu oyunları gibi etkinliklere katılanlar hem tatillerini keyifli geçiriyor, hem de yakınlarıyla iyi vakit geçiriyor. Bizim Ev katılımcılarının kardeşlerine yönelik faaliyetler ara tatil boyunca devam edecek. Bu kapsamda Nilüfer Belediyesi'nin müzeleri, kütüphaneleri, kültür evleri gibi mekanlarına da ziyaret düzenlenecek. - BURSA