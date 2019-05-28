Bizim Ev'de Braille Alfabesi ile tanıştılar

Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcısı görme engelli çocuklar, Braille Alfabesi'ni tanıttı.

Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcısı görme engelli çocuklar, Braille Alfabesi'ni tanıttı.



Nilüfer Belediyesi'nin engelli bireylerin sosyal yaşamda daha aktif rol almaları amacıyla hayata geçirdiği Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi kaynaştırma çalışmalarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bizim Ev katılımcısı görme engelli çocuklar, özel bir okulun öğrencileriyle bir araya geldi. Bizim Ev'de gerçekleşen buluşmada, görme engelli öğrencilerin kullandığı Braille Alfabesi tanıtıldı. Yeni arkadaşlıkların kurulduğu etkinlikte, konuk öğrenciler için, kendi isimlerinin yer aldığı kabartma yazılı kitap ayraçları da hazırlandı. Buluşmada, engelli ve engelsiz çocuklar ritim çalışmaları ve müzik etkinlikleri de gerçekleştirerek birlikte keyifli anlar yaşadı. - BURSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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