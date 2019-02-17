Son Dakika Haberleri: Bizim Farkımız Dürüstlüğümüz ve Çalışkanlığımızdır"

Bizim Farkımız Dürüstlüğümüz ve Çalışkanlığımızdır"

1 saat önce

AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü, "Düzce'nin bütün dertleri benim derdimdir.

Bizim Farkımız Dürüstlüğümüz ve Çalışkanlığımızdır
AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü, "Düzce'nin bütün dertleri benim derdimdir. Eğitim, sağlık, tarım tüm sorunlar benim sorunlarımdır. Bana güvenin, tüm sorunları çözeceğim." dedi.

Özlü, Düzce'de bulunan alışveriş merkezlerini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Tokuşlar ve Sopukpınar mahallelerini de ziyaret eden Özlü, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Mahalle sorunlarını tamamen ortadan kaldıracağını kaydeden Özlü, şöyle konuştu:

"Düzce'nin bütün dertleri benim derdimdir. Eğitim, sağlık, tarım tüm sorunlar benim sorunlarımdır. Bana güvenin, tüm sorunları çözeceğim. Bizim farkımız dürüstlüğümüz ve çalışkanlığımızdır. Düzce'de daha yapacak çok işimiz var. Her zaman diyoruz, Düzce'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bana inanın, bana güvenin."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:42 Kaynak: AA

Faruk Özlü, AK Parti, Düzce, Güncel
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