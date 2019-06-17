Son Dakika Haberleri: "Bizim gözümüzde Mursi inandığı dava uğruna mücadele eden bir şehittir"
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"Bizim gözümüzde Mursi inandığı dava uğruna mücadele eden bir şehittir"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim zalimlerle Mursi'nin katili olan kişilerle bir araya gelmemiz asla mümkün değildir, bugüne kadar da gelmedik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim zalimlerle Mursi'nin katili olan kişilerle bir araya gelmemiz asla mümkün değildir, bugüne kadar da gelmedik. Bizim gözümüzde Mursi inandığı dava uğruna mücadele eden bir şehittir."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:50 Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed Mursi, Güncel
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