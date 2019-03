Bizim Hantal Bürokrasi Dediğimiz Çarkları Artık Yıkmamız Gerekiyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Bizim hantal bürokrasi dediğimiz çarkları artık yıkmamız gerekiyor.

Bakan Turhan, Trabzon Valiliğince bir restoranda düzenlenen, kaymakamlar, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, herkesin ülke ve millet için bir gaye uğruna çalıştığını, yapılan her işin kutsal olduğunu söyledi.



Adaletli ve adil olmanın, kamu hizmeti yapan kişilerin öncelikle bilmesi gereken konular olduğunu ifade eden Turhan, "Adaletli ve adil olmak, bu bizim kültürümüzde vardır. İlkokul ve lisede anlatılmıştır adaletli ve adil olmak. İmkan ve kaynaklarını gereği gibi yerinde kullanmak. Tabiri caizse Hz. Ömer'in hikayesini hepimiz biliyoruz. Bunun bilinciyle hareket etmemiz lazım. Bunu göz önünde bulundurarak işimizi yürütürken, bunu da bahane edip ihmalkarlık, korkaklık ve ürkeklik içerisinde olmamamız lazım. İşin kritik ve ince çizgisi burasıdır." diye konuştu.



"İşimizi engelleyen bir kanun varsa kanun da değişir"



Turhan, icraat içerisinde olan kişilere önemli görevler düştüğünü vurgulayarak, "İşimizi usulü ve kuralına göre yapacağız. Kaynakları etkin ve verimli kullanacağız ama 'Böyle gelmiş, böyle gider' anlayışıyla yaparsak biz 30 kilometre hızla giden eski konvansiyonel trenler gibi hareket etmiş oluruz. Bizim için zaman çok önemli." ifadesini kullandı.



Ellerindeki insan verimini etkin ve yetkin kullanmaları gerektiğine dikkati çeken Turhan, şöyle devam etti:



"Bize bu konuda önemli görevler düşüyor. Özellikle vali, belediye başkanlarımıza, kurum amirlerimize, sivil toplum kuruluşu yöneticilerine. Onların işlerini en iyi ve doğru şekilde yapacak gerekli çalışmayı zamanında gün kaybetmeden yapmamız lazım. Bizim hantal bürokrasi dediğimiz çarkları artık yıkmamız gerekiyor. Yeni Türkiye devletinde bunlar bir kenara itilmiştir. Maksat iş yapmak ve üretmek ise mevzuatı tabii ki usulüne uygun olarak yapmamız lazım ama 'Onu yaparsam şu olur, bunu yaparsam bu olur' dediğiniz zaman bahane ve mazeret üretmek çok kolaydır. Bu işi daha hızlı, daha etkin ve daha verimli yapabilmek için gerekirse mevzuatları da değiştiririz. İşimizi engelleyen bir kanun varsa kanun da değişir. Bu son dönemde özellikle icrai konularda yüzlerce mevzuat oluşturduk."



Turhan, "Bu ülkeye karşı bir sorumluluğumuz, bir görevimiz, üstlendiğimiz makam ve mevki imkanları eğer hakkıyla kullanmazsak vebal altındayız. Hakkıyla kullanırsak bir vakit namazımızın diğer insanlara göre 60 bin vakte bedel. Öyle de bir karşılığı vardır. Bu bilinçle hareket etmemiz lazım. Bunu benim Peygamberim söylüyor. Kamu yöneticileri için böyle de bir haslet ve özelliğiniz vardır ama eğer bunu gereği gibi kullanmazsanız vebal altındasınız." diye konuştu.



Her şehrin kendi kaynaklarını ve imkanlarını en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğine işaret eden Turhan, fikir projelerinin üretilmesi durumunda topyekun kalkınmanın yaşanacağını vurguladı.



Turhan, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada yaşanan gelişmelere değinerek, şunları kaydetti:



"Rabbim bize çok güzel ülke vermiş. Bu coğrafyada da herkesin gözü var, hesapları ve kitapları var. Bunun için bu bölgede güçlü olmamız lazım. Vatanı bize bırakan atalarımızı, gazilerimizi ve şehitlerimizi bir kez daha minnetle anıyorum. Bize bırakılan bu vatanı imar edip, geliştirip burada güçlü bir ülke olabilirsek çocuklarımız, torunlarımız bu vatanda hayatiyetlerini devam ettirebilirler. Yoksa bu coğrafyada tarihi süreç içerisinde birçok medeniyetler geldi geçti. Biz de onlar gibi nefsi arzularımıza, kişisel menfaatlerimize kapılıp dünyevi zevkleri tatmin etmek için hayatımızı geçirmeye çalışırsak yarın birileri gelip bizi buradan süpürür, kendi medeniyetini burada oluşturur. Bu coğrafyanın kaderi, akrebin kıskacında yoğrulmuş bir kaderdir. Burada yaşamak, hayatı devam ettirmek, bir insan hayatı içerisinde değerlendirmemek lazım. Etrafımıza baktığımız zaman bunlardan ders ve ibret almamız lazım."



Türkiye için gıda sektörünün stratejik öneme sahip olduğuna dikkati çeken Turhan, Türkiye'nin kendi kendine yetebilen sınırlı ülkelerden biri olduğunu, bunun kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi.



Buna rağmen inovasyona önem verilmesi gerektiğine vurgu yapan Turhan, "Günümüzde bir İzlanda inovasyon ile milli geliri 40 bin dolara çıktı. Bizler de bunu yapabiliriz. Bizim insanlarımız zeki ve çalışkandır ama biz insanlarımızı değerlendirme konusunda maalesef çok verimli, çok iyi bir yöneticilik yapmadık. Şimdi yeni yeni araştırma ve geliştirmecilere ülkemizde yeni fırsatlar, yeni imkanlar tanıyarak onları ülkemize, memleketimize çağırmaya devam ediyoruz." diye konuştu.



"2020 yılında 5G geliyor"



Bakan Turhan, şu anda Türkiye'de 4,5G teknolojisinin kullanıldığını anımsatarak, 2020 yılında 5G'nin faaliyete geçeceğini bildirdi.



Değişim ve gelişmelere ayak uydurulması gerektiğini belirten Turhan, şöyle konuştu:



"Bu 5G'nin teorik uzmanı ODTÜ'deki bir mühendis hocamız. Bunu Çinli firması Huawei götürdü, lisanslarını aldı. Şimdi ABD 5G'den korkuyor, 'Bunu benim pazarlamam lazımdı' diyor. Artık dünya otomasyonda öyle bir hale geliyor ki eğitim, savunma, sağlık, tarım ve reel sektörün her aşamasında otomasyona geçiyor. Artık bu gelişmeye ayak uyduramazsanız aradaki mesafeler fersah fersah açılacak. Bizim sanayicimizin de eğitimcimizin de diğer sektörlerimizin de buna ayak uydurması lazım. Bu gelişimde eğer geç kalırsak birileri yine alır başını gider, yine biz onlara ulaşmak için çok zaman kaybederiz."



Toplantıya, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi de katıldı.



Bakan Turhan, buradaki konuşmasının ardından beraberindekilerle yapım çalışmaları devam eden Kanuni Bulvarı'nda incelemelerde bulundu.

