Bizim Hikaye Dizisine Sürpriz Oyuncu!

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar ve Ömer Sevgi'nin paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu'nun oturduğu "Bizim Hikaye" dizisinin kadrosuna Nur Berfin Çiroğlu dahil oldu.

Merve, Barış'ın (Burak Deniz) kardeşi olduğunu iddia ederek babası Servet Aktan'ın (Metin Büktel) peşine düşecek, aynı zamanda Nihal'in (Olcay Yusufoğlu) evinde bakıcılık yapmaya başlayarak Barış'ın bir nevi ajanı olacak. Amacına ulaşmak için dahil olduğu bu oyunda Merve'nin kurduğu planlar ailenin başına yeni dertler açmaya devam edecek.

Altı çocuk ve bir babadan oluşan ailenin trajikomik hikayesini anlatan "Bizim Hikaye" dizisi, her Perşembe saat 20.00'de FOX'ta.