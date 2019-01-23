Bizim Hikaye Dizisine Sürpriz Oyuncu!
5 dakika önce
Başarılı oyuncu, 24 Ocak Perşembe günü yayınlanacak 54. bölümden itibaren dizide "Merve" karakterine hayat verecek.
Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar ve Ömer Sevgi'nin paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu'nun oturduğu "Bizim Hikaye" dizisinin kadrosuna Nur Berfin Çiroğlu dahil oldu.
Merve, Barış'ın (Burak Deniz) kardeşi olduğunu iddia ederek babası Servet Aktan'ın (Metin Büktel) peşine düşecek, aynı zamanda Nihal'in (Olcay Yusufoğlu) evinde bakıcılık yapmaya başlayarak Barış'ın bir nevi ajanı olacak. Amacına ulaşmak için dahil olduğu bu oyunda Merve'nin kurduğu planlar ailenin başına yeni dertler açmaya devam edecek.
Altı çocuk ve bir babadan oluşan ailenin trajikomik hikayesini anlatan "Bizim Hikaye" dizisi, her Perşembe saat 20.00'de FOX'ta.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:16 Kaynak: Bültenler
Palandöken ve Koçal'dan Market Enflasyonuna Çözüm Önerileri
2018 Yılında Köprü ve Otoyol Gelirleri Yüzde 23,3 Arttı
Ayşen Gruda'nın Doktorundan İlk Açıklama: Vicdanımız Rahat
Usta Oyuncu Ayşen Gruda'nın Ölümü Ünlü İsimleri Yasa Boğdu