Son Dakika Haberleri: Bizim İçin Her Gün Kadınlar Günü

Bizim İçin Her Gün Kadınlar Günü

36 dakika önce

Cumhur İttifakı AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Bayraklı Sevgi Yolu'nda esnaf ve sokakta karşılaştığı bütün kadınlara karanfil dağıttı.

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Seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde aralıksız olarak sürdüren Ali Aslan, eşi Makbule Aslan ve Belediye Meclis Üyesi Adaylarıyla birçok işyerini ve sokakta karşılaştğı kadınlara karanfil dağıttı. Aslan, çocuklara oyuncak dağıtmayıda ihmal etmedi. Vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan Aslan kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyenleri kırmadı.

"BİZİM İÇİN HER GÜN KADINLAR GÜNÜ"

Bizim için her gün Kadınlar Günü diye söze başlayan Aslan "Kadınlarımız her alanda ön planda olmalı. Eğer göreve gelirsek kadınlarımız her alanda yer bulacak. Ne yazık ki kadına yönelik şiddet gün geçtikçe artıyor. Biz buna göz yummayacağız. Belediye olark vereceğimiz eğitimler ile şiddetin önüne geçeceğiz." dedi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:39 Kaynak: Bültenler

Ali Aslan, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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