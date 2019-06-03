Son Dakika Haberleri: “Bizim için inanılmaz bir Şampiyonlar Ligi yarışmasıydı.” - Harry Şampiyonlar Ligi Finalinde Yenildi
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“Bizim için inanılmaz bir Şampiyonlar Ligi yarışmasıydı.” - Harry Şampiyonlar Ligi Finalinde Yenildi

1 saat önce

Harry Winks, Tottenham Hotspur'un 2-0 UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool'a karşı son yenilgisinden sonra SpursTV'ye düşüncelerini verdi.

Harry Winks, Tottenham Hotspur'un 2-0 UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool'a karşı son yenilgisinden sonra SpursTV'ye düşüncelerini verdi.
“Bizim için inanılmaz bir Şampiyonlar Ligi yarışmasıydı.” - Harry Şampiyonlar Ligi Finalinde Yenildi
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:06 
Liverpool, Tottenham Hotspur, Spor
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