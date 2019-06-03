“Bizim için inanılmaz bir Şampiyonlar Ligi yarışmasıydı.” - Harry Şampiyonlar Ligi Finalinde Yenildi
1 saat önce
Harry Winks, Tottenham Hotspur'un 2-0 UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool'a karşı son yenilgisinden sonra SpursTV'ye düşüncelerini verdi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:06
Harry Winks, Tottenham Hotspur
'un 2-0 UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool
'a karşı son yenilgisinden sonra SpursTV'ye düşüncelerini verdi.
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