Bizim İçin Şampiyon" 1 Milyon Seyirciyi Aştı

Başrollerini Ekin Koç Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan 'ın paylaştığı "Bizim İçin Şampiyon" adlı film, sinemaseverlerden yoğun ilgi gördü.AA muhabirinin Box Office Türkiye 'den derlediği bilgilere göre, yönetmenliğini Ahmet Katıksız 'ın üstlendiği film, vizyona girişinin üçüncü haftasında 27 Aralık 'a kadar bir milyon 153 bin 771 kişi tarafından izlendi.Dram türündeki film, bu seyirci oranıyla 2018 yılı film listesinde ise 14. sıraya yerleşti.Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle çekilen film, efsane şampiyon at Bold Pilot , ünlü jokey Halis Karataş ve hayatını kaybeden eşi Begüm Atman'ın hikayesini anlatıyor.Filmi izleyen müzisyen, yazar ve şair Tuna Kiremitçi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bizim İçin Şampiyon filmi iki insanla bir hayvanın hikayesini pek güzel anlatmış. İnsan doğa ilişkisine dair seyri zevkli bir yapım." değerlendirmesinde bulundu.Ünlü müzisyen Fazıl Say ise Instagram hesabından, "Çok çok güzel ve duygusal bir Türk yarış atı filmi. Tüm salon hüngür hüngür ağlıyordu." ifadelerini kulandı.Listenin ikinci sırasında da vizyona girişinin 4. haftasında olan senaristliğini ve başrolünü Ata Demirer 'in üstlendiği "Hedefim Sensin" filmi yer alıyor.Toplamda 403 salonda gösterime giren film, bir aylık süreçte 1 milyon 489 bin 237 kişi tarafından seyredildi.