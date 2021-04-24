Son dakika haber... Bakan Gül: "Bizim için yok hükmündedir, hukuk ve tarih önünde de bir kıymeti harbiyesi yoktur" - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde "Ermeni soykırımı" ifadesine ilişkin, "Tarihleri soykırım ve ırkçılık suçlarıyla dolu bir sabıka kaydından ibaret olanların art niyetli beyanları bizim için yok hükmündedir" dedi.

Bakan Gül, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihleri soykırım ve ırkçılık suçlarıyla dolu bir sabıka kaydından ibaret olanların art niyetli beyanları bizim için yok hükmündedir. Hukuk ve tarih önünde de bir kıymeti harbiyesi yoktur. Anadolu, insanlık ailesine asırlardır ilham kaynağı olmuştur, olmaya da devam edecektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA