-"Bizim Kızlar" Final Grubundaki 3. Maçını Bursa Büyükşehir Belediye Spor ile Oynayacak 22 Haziran 2021, 21: 49 - Son Dakika

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı kazananın 2. Lige çıkacağı bölgesel lig final müsabakalarındaki 3. Maçını Bursa Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı ile oynayacak.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı final grubundaki ikinci maçında Manisa Seramiksan Spor ile karşılaştı. Maçı kazanmak için yoğun bir gayret sarf eden ve özellikle son 2 seti oldukça çekişmeli geçen müsabakanın sonunda "Bizim Kızlar" maçı 15-25, 23-25 ve 23-25'lik setlerle kaybetti. Büyük bir heyecanla izlenen maçta takımı Belediye Başkan Yardımcılarımız Ali Şahinoğlu ve Vedat Kazıcı ile Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayberk Gazozcu yalnız bırakmadı.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı final grubundaki 3. maçını 23 Haziran 2021 Çarşamba günü Bursa Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı ile oynayacak. Kütahya Spor Salonu'nda saat 11: 00'de başlayacak olan karşılaşma belediyemiz facebook hesabından canlı olarak yayınlanacak.

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Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı kazananın 2. Lige çıkacağı bölgesel lig final müsabakalarındaki 3. Maçını Bursa Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı ile oynayacak.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı final grubundaki ikinci maçında Manisa Seramiksan Spor ile karşılaştı. Maçı kazanmak için yoğun bir gayret sarf eden ve özellikle son 2 seti oldukça çekişmeli geçen müsabakanın sonunda "Bizim Kızlar" maçı 15-25, 23-25 ve 23-25'lik setlerle kaybetti. Büyük bir heyecanla izlenen maçta takımı Belediye Başkan Yardımcılarımız Ali Şahinoğlu ve Vedat Kazıcı ile Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayberk Gazozcu yalnız bırakmadı.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı final grubundaki 3. maçını 23 Haziran 2021 Çarşamba günü Bursa Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı ile oynayacak. Kütahya Spor Salonu'nda saat 11: 00'de başlayacak olan karşılaşma belediyemiz facebook hesabından canlı olarak yayınlanacak.