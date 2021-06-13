"Bizim Kızlar" Final Gruplarına Yükseldi 12 Haziran 2021, 23: 25 - Son Dakika

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, Bilecik Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımını 3-0 mağlup ederek final gruplarına yükselmeye hak kazandı.

Bilecik Merkez Spor Salonundaki karşılaşma son derece çekişmeli geçerken, bizim kızlar 3 seti de kazanmayı başardı. Belediye Başkan Yardımcımız Ali Şahinoğlu ve Bilecik Belediyesi Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı final gruplarına yükselme mücadelesi veren takımları yalnız bırakmadı. Mücadele sonunda hakem heyetine ve Bilecik Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımına teşekkür eden; Belediye Başkan Yardımcımız Ali Şahinoğlu, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımını ve teknik ekibini de tebrik etti.

2 Ligde mücadele edecek takımların belirleneceği final grupları maçları 20 Haziran'da oynanmaya başlanacak.

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Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, Bilecik Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımını 3-0 mağlup ederek final gruplarına yükselmeye hak kazandı.

Bilecik Merkez Spor Salonundaki karşılaşma son derece çekişmeli geçerken, bizim kızlar 3 seti de kazanmayı başardı. Belediye Başkan Yardımcımız Ali Şahinoğlu ve Bilecik Belediyesi Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı final gruplarına yükselme mücadelesi veren takımları yalnız bırakmadı. Mücadele sonunda hakem heyetine ve Bilecik Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımına teşekkür eden; Belediye Başkan Yardımcımız Ali Şahinoğlu, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımını ve teknik ekibini de tebrik etti.

2 Ligde mücadele edecek takımların belirleneceği final grupları maçları 20 Haziran'da oynanmaya başlanacak.