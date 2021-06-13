Üye Girişi
"Bizim Kızlar" Final Gruplarına Yükseldi 12 Haziran 2021, 23: 25 - Son Dakika

"Bizim Kızlar" Final Gruplarına Yükseldi 12 Haziran 2021, 23: 25

13.06.2021 00:22

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, Bilecik Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımını 3-0 mağlup ederek final gruplarına yükselmeye hak kazandı.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, Bilecik Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımını 3-0 mağlup ederek final gruplarına yükselmeye hak kazandı.

Bilecik Merkez Spor Salonundaki karşılaşma son derece çekişmeli geçerken, bizim kızlar 3 seti de kazanmayı başardı. Belediye Başkan Yardımcımız Ali Şahinoğlu ve Bilecik Belediyesi Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı final gruplarına yükselme mücadelesi veren takımları yalnız bırakmadı. Mücadele sonunda hakem heyetine ve Bilecik Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımına teşekkür eden; Belediye Başkan Yardımcımız Ali Şahinoğlu, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımını ve teknik ekibini de tebrik etti.

2 Ligde mücadele edecek takımların belirleneceği final grupları maçları 20 Haziran'da oynanmaya başlanacak.

HABER GÖRSELLERİ DİĞER HABERLER "BİZİM KIZLAR" FİNAL GRUPLARINA YÜKSELDİ 12 Haziran 2021, 23: 25 BUKSEM'DEN BOZÜYÜK'E ZİYARET 12 Haziran 2021, 20: 13 ÇÖP KONTEYNERLERİ YIKANARAK TEMİZLENİYOR 12 Haziran 2021, 09: 26 BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NA SOSYAL MEDYADA KADINCA PLATFORMU ÜYELERİNDEN ZİYARET 11 Haziran 2021, 17: 09 "BİZİM KIZLAR" FİNALE KOŞUYOR BOZÜYÜK BELEDİYESİ EĞİTİM VE SPOR KULÜBÜ VOLEYBOL TAKIMI İLK MAÇLARINDA RAKİBİNİ 3-0 MAĞLUP ETTİ 10 Haziran 2021, 21: 10 TÜRBİN MESİRE ALANINDA BAKIM VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI 10 Haziran 2021, 14: 24 BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NA BİLECİK ANADOLU KADINLARI YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ'NDEN ZİYARET 09 Haziran 2021, 18: 18 BELEDİYEMİZ KURSİYERLERİ POMEM FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI'NDA YÜZDE 50 BAŞARI SAĞLADI 09 Haziran 2021, 18: 14 BOZÜYÜK BELEDİYE TV VE ZENGİN İÇERİKLİ VİDEOLARIYLA BULUŞMAYA HAZIR MISINIZ? 09 Haziran 2021, 16: 08 BÖLGESEL ASFALT YENİLEME ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR 09 Haziran 2021, 15: 54 Daha Fazla Göster

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, Bilecik Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımını 3-0 mağlup ederek final gruplarına yükselmeye hak kazandı.

Bilecik Merkez Spor Salonundaki karşılaşma son derece çekişmeli geçerken, bizim kızlar 3 seti de kazanmayı başardı. Belediye Başkan Yardımcımız Ali Şahinoğlu ve Bilecik Belediyesi Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı final gruplarına yükselme mücadelesi veren takımları yalnız bırakmadı. Mücadele sonunda hakem heyetine ve Bilecik Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımına teşekkür eden; Belediye Başkan Yardımcımız Ali Şahinoğlu, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımını ve teknik ekibini de tebrik etti.

2 Ligde mücadele edecek takımların belirleneceği final grupları maçları 20 Haziran'da oynanmaya başlanacak.

Bizim Kızlar Final Gruplarına Yükseldi 12 Haziran 2021, 23: 25

Bozüyük Belediyesi, voleybol, Bilecik, Haziran, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 'Bizim Kızlar' Final Gruplarına Yükseldi 12 Haziran 2021, 23: 25 - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ali Babacan, geçmişiyle ilgili özeleştiri yapıp 'keşke'sini dile getirdi 23:49 Ali Babacan, geçmişiyle ilgili özeleştiri yapıp 'keşke'sini dile getirdi Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Çekilin oradan! Türkiye'deki bütün açları doyuracağız 23:36 Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Çekilin oradan! Türkiye'deki bütün açları doyuracağız Ömer Üründül bildiğiniz gibi! Canlı yayında yaptığı kaleci yorumuyla gündem oldu 23:19 Ömer Üründül bildiğiniz gibi! Canlı yayında yaptığı kaleci yorumuyla gündem oldu
Ölümle biten araç yangınında 22:49 Ölümle biten araç yangınında "Bombayı ben patlattım" notu ekipleri alarma geçirdi Bir süre kalbi duran Eriksen için etten duvar! Tarihi karenin hikayesi duygulandırdı 22:08 Bir süre kalbi duran Eriksen için etten duvar! Tarihi karenin hikayesi duygulandırdı Christian Eriksen maç esnasında bir anda yere yığıldı, eşinin görüntüsü yürek burktu 20:08 Christian Eriksen maç esnasında bir anda yere yığıldı, eşinin görüntüsü yürek burktu
Tepki çeken 17:44 Tepki çeken "makarna" paylaşımından sonra Dardanel'den özür geldi: Kurumla ilişkimizi sonlandırdık Erdoğan'ın kentsel dönüşüm talimatı ilçe halkını sevince boğdu! Aracını 8 kez durdurup teşekkür ettiler 16:01 Erdoğan'ın kentsel dönüşüm talimatı ilçe halkını sevince boğdu! Aracını 8 kez durdurup teşekkür ettiler

Son Dakika Haberleri
18:19 Sergen Yalçın arkadaş kurbanı oluyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kazanın eşiğinden döndü
18:03 Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı
17:46 Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı
17:44 İtalya maçı öncesi Türk taraftarlar, Roma sokaklarını tezahüratlar ve marşlarla inletti
17:34 Yalan beyanın suç olduğunu öğrendi! CHP'li eski başkanın tanığı ifadesini değiştirdi
17:27 Oyun dünyasında panik! EA Sports hacker saldırısına uğradı, FIFA 2021'in kaynak kodları çalındı
17:25 Belçika'nın EURO 2020 primi dudak uçuklattı! Şampiyonluk olursa tüm takıma 435'er bin euro dağıtılacak
17:08 At golünü Ay-Yıldızım coştur bizi! İşte Milli Takımımız'ın sahaya çıkması beklenenen ilk 11'i
16:53 Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var
16:42 Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor
EURO 2020 B Grubu'nda Belçika, Rusya'yı 3-0 mağlup etti EURO 2020 B Grubu'nda Belçika, Rusya'yı 3-0 mağlup etti         
00:07
Hayata dönüşün hikayesi! Eriksen'e ilk müdahaleyi gerçekleştiren doktor o anları anlattı Hayata dönüşün hikayesi! Eriksen'e ilk müdahaleyi gerçekleştiren doktor o anları anlattı         
23:48
Bahar Candan'dan Aleyna Tilki'ye kavgada söylenmeyecek sözler Bahar Candan'dan Aleyna Tilki'ye kavgada söylenmeyecek sözler         
23:23
Arkadaşlık böyle bir şey! Golünü atan Lukaku'dan fenalaşan Eriksen'e mesaj Arkadaşlık böyle bir şey! Golünü atan Lukaku'dan fenalaşan Eriksen'e mesaj         
22:57
Christian Eriksen kendine gelir gelmez takım arkadaşlarından maça devam etmelerini istedi Christian Eriksen kendine gelir gelmez takım arkadaşlarından maça devam etmelerini istedi         
22:28
Marmara'yı esir alan deniz salyasının yararı ortaya çıktı! Yaralara merhem olacak Marmara'yı esir alan deniz salyasının yararı ortaya çıktı! Yaralara merhem olacak         
20:54
Tepki çeken cansız beden görme yarışı! Ekipler uyardı, kimse umursamadı Tepki çeken cansız beden görme yarışı! Ekipler uyardı, kimse umursamadı         
19:00
Randevu aldılar ama aşı olmadılar! O vatandaşlar sosyal medyada topa tutuldu Randevu aldılar ama aşı olmadılar! O vatandaşlar sosyal medyada topa tutuldu         
16:41
Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta         
14:58
Kan donduran cinayet! 3 çocuk babasını öldürüp kafasını taşla ezdiler Kan donduran cinayet! 3 çocuk babasını öldürüp kafasını taşla ezdiler         
14:44
İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti         
12:59
"Abdullah Gül'ün danışmanıyım" diyen Reşit Aydın istifa metni yayınladı, iddiaları yenilir yutulur gibi değil         
11:22
Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı         
10:50
Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş         
10:47
Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali         
10:46
Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı         
09:45
İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı         
00:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2021 00:29:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Bizim Kızlar" Final Gruplarına Yükseldi 12 Haziran 2021, 23: 25 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement