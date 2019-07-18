Son Dakika Haberleri: "Bizim konut satışlarımızda bir düşme yok"
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"Bizim konut satışlarımızda bir düşme yok"

1 saat önce

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Türkiye'deki konut satışlarına ilişkin, "TOKİ uygulamalarındaki bizim konut satışlarımızda herhangi bir düşme söz konusu değil. Hatta, bizim satışa sunduğumuz konutlar, genellikle kurayla satılan konutlardır.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Türkiye'deki konut satışlarına ilişkin, "TOKİ uygulamalarındaki bizim konut satışlarımızda herhangi bir düşme söz konusu değil. Hatta, bizim satışa sunduğumuz konutlar, genellikle kurayla satılan konutlardır." dedi.
Bulut, Afyonkarahisar Belediyesi termal otelinde gazetecilere yaptığı açıklamada, TOKİ'nin artık yatay mimariyi ve mahalle kültürünü esas alan projeler geliştirdiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılı 5 Mart tarihinde 50 bin sosyal konut müjdesi olduğunu dile getiren Bulut, şöyle konuştu:
"Bu kapsamda biz 50 bin sosyal konutun talep toplamalarını gerçekleştirdik. Kuralarını da 19 Ağustos itibariyle tamamlayacağız.Bu binalarında inşaatlarına bir taraftan da başladık. 15 bine yakın inşaata da bir taraftan başladık. Dolayısıyla 2019 yılında biz, 50 bin sosyal konutun inşallah inşaatına başlamış olacağız. Zaten Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın önümüzdeki süreçte hem sosyal konut hem de kentsel dönüşüm noktasında hedefleri var. Bu hedefler doğrultusunda yeni konut uygulamalarımız devam edecek."
-"Bütün projelerimize yüksek oranda bir talep var"
Bir gazetecinin TÜİK verilerine göre Türkiye'deki konut satışlarına bağlı olarak TOKİ'nin konut satışlarında bir düşüş olup olmadığı yönündeki sorusuna da Bulut, "TOKİ uygulamalarındaki bizim konut satışlarımızda herhangi bir düşme söz konusu değil. Hatta, bizim satışa sunduğumuz konutlar, genellikle kuralı satılan konutlardır. Türkiye'deki konut satışları da Devlet İstatistik Enstitüsü (TÜİK) tarafından ortaya konan verilerdir. Ama konut satışlarını da sadece tapu üzerinden yapılan işlemler olarak değil de satış sözleşmeleri açısından da değerlendirmek gerekir. TOKİ olarak zaten şuanda bizim satışa çıkıpta çok talep görmeyen projemiz olmadı. Bütün projelerimize yüksek oranda bir talep var." değerlendirmesinde bulundu.
-"Afyonkarahisar'a "Millet Bahçesi" müjdesi
Bulut, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Afyonkarahisar'da Mısri ve İmaret Camilerin etrafında kentsel dönüşüm çalışmalarının yakın zamanda başlayacağını vurguladı.
Afyonkarahisar'a yapılacak yatırımlardan bahseden Bulut, şöyle devam etti:
"Afyonkarahisar'a sosyal konut ve diğer yatırımlar açısından her projelerimiz oluyor. Bu bağlamda burada devam eden halen yatırımlarımız da var. Yıl sonuna kadar ihalesini gerçekleştireceğimizi ümit ettiğim ve inşaat mevsimine de denk gelirse yıl sonu ya da gelecek yılın başında Millet Bahçesine başlamış olacağız."
Bizim konut satışlarımızda bir düşme yok
Ömer Bulut, Türkiye, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:14 Kaynak: AA
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