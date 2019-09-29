Son Dakika Haberleri: "Bizim kucaklaşmaya ihtiyacımız var"
Son Dakika Güncel Haber

"Bizim kucaklaşmaya ihtiyacımız var"

1 saat önce

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, "Bugün en öncelikli çözülmesi gereken problemimiz kutuplaşma problemidir.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, "Bugün en öncelikli çözülmesi gereken problemimiz kutuplaşma problemidir. Bizim kucaklaşmaya ihtiyacımız var." dedi.

Aydın, partisinin Gümüşhane İl Başkanlığınca düzenlenen Divan Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ve insanlığın her zamankinden daha fazla Saadet Partisi iktidarına ihtiyacının olduğunu söyledi.

Türkiye'nin çok kritik süreçlerden geçtiğini belirten Aydın, " Suriye, Mısır, Irak, Lübnan'a baktığımız zaman bugün Türkiye'nin en büyük ihtiyacının birlik, beraberlik ve kucaklaşma olduğunu görüyoruz. İnancı, partisi, görüşü, tarafı, yaşam tarzı ne olursa olsun farklı olan bütün kesimlerin bir arada olmasının, bir arada yaşamasının ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

"Her partiyle görüşebilir, herkesle kucaklaşabiliriz"

Aydın, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun parti liderlerini ziyaret ettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesele bizim meselemiz, bu toprakların meselesi. Toprak ayağımızın altından kayıyor. Endişelerimizi, kaygılarımızı icraat makamındaki insana doğrudan genel başkanımız aktardı. Bugün en öncelikli çözülmesi gereken problemimiz kutuplaşma problemidir. Bizim kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Eğer bir beka probleminden bahsediliyorsa ki beka sorunu var, Türkiye kuşatılıyor. Böyle bir tehdit varsa, bu tehdidi bertaraf edecek olan en önemli unsur Türkiye'nin kucaklaşmasıdır. Bunu başarabilecek yegane parti Saadet Partisi'dir. Çünkü bütün farklı kesimlerle bir araya gelebilecek yegane parti biz kaldık. Biz her partiyle görüşebilir, herkesle kucaklaşabiliriz."

Saadet Partisi, Fatih Aydın, Türkiye, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aydın'da ressamlar ile belediye arasında çıplak resim krizi yaşandı
Valiliğin, "AFAD toplantısına çağrıldı" açıklamasına İmamoğlu'ndan cevap: Sessizliğim devlet terbiyemden dolayıdır Kuşadası'nda ünlü 5 yıldızlı otel icradan satışa çıkarıldı Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ve İmamoğlu nikahta bir araya geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 19:54:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Bizim kucaklaşmaya ihtiyacımız var"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]