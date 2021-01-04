Bizim Meram Masası 2020'de de Meram'da çözümün adresi oldu - Son Dakika

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından ilçenin sorunlarına hızlı müdahale ve sorularına da hızlı yanıt verebilmek amacıyla hayata geçirilen 'Bizim Meram Masası', 2020'de de çözümün merkezi oldu.

Meram Belediyesinden yapılan açıklamada, birimin rantabl çalışması ve Meramlıların da masaya iyiden iyiye alışmasıyla artan müracaat sayısıyla 'Bizim Meram Masası'nın 2020'de de sorunların çözüm noktası olduğu belirtilerek, "Vatandaşların sorunlarını başkana ve başkanlığa mesaj, CİMER, mail, sosyal medya, telefon, valilik açık kapı, büyükşehir açık kapı, web sitesi, whatsapp ve yüz yüze olmak üzere 11 ayrı kanaldan toplayan 'Bizim Meram Masası'nda 2020 yılında 223 farklı konuda toplam 31 bin 264 müracaat kaydı oluşturuldu. Bunlardan en fazla müracaat 12 bin 98 başvuru ile telefon aracılığı ile yapılırken, 7 bin 362 adet yüz yüze başvuru, 4 bin 823 adet web sitesi, 2 bin 875 kayıt ise başkana mesaj yolu ile geldi. En az müracaat ise Büyükşehir Belediyesi Açık Kapı ile 47 müracaat, Valilik Açık Kapı ile de 69 başvuru gerçekleşti. Bu başvuruların müdürlüklere göre dağılımı ise 6 bin 231 kayıt Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 4 bin 38 kayıt Fen İşleri Müdürlüğü, 3 bin 962 kayıt Veteriner İşleri Müdürlüğü ve 3 bin 91 kayıt Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde gerçekleşti. En az kayıtlar ise Hukuk İşleri Müdürlüğüne 7 başvuru, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne 21 başvuru, Plan ve Proje Müdürlüğüne 34 başvuru olacak şekilde yapıldı" denildi.

Bir yıl içinde 114 bin hizmet kaydı

2020 yılında birime yapılan müracaat konuları ile ilgili bilgiler de paylaşılan açıklama şöyle devam etti: "4 bin 746 gıda yardımı talebi, bin 860 imar çapı müracaatı, bin 823 başıboş köpek şikayeti talebi. Aylara göre yapılan müracaat istatistiklerine bakıldığında en fazla müracaat 3 bin 937 kayıtla Eylül ayında gerçekleşirken en az müracaat ise bin 295 kayıt ile Nisan ayında gerçekleşti. Mahallelere göre dağılıma bakıldığında en fazla müracaat bin 160 adetle Gödene Mahallesinden, bin 115 adet müracaatla Alakova Mahallesiden ve bin 87 adet başvuru ile Uzunharmanlar Mahallesinden yapıldı. En az başvuru ise 5 adetle Çomaklar Mahallesi ile 7'şer başvuru ile Kumralı Mahallesi ve Evliya Tekke Mahallelerinden geldi. Ayrıca 'Bizim Meram Masası' tarafından koordine edilen Vefa Destek Grubu yaklaşık 44 bin 870 çağrıyı da cevaplayıp taleplerin yerine getirilmesini sağlayarak pandemi sürecinde önemli bir görevi de ifa etti. Birim, 2020 yılında toplamda ise 31 bin 264 adet Bridge kaydı, 37 bin 838 adet EBYS kaydı ve yaklaşık 44 bin 870 adet Meram Sosyal Vefa Talebi olmak üzere 113 bin 972 hizmet kaydı gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attı."

"Hemşehrilerim sorunlarının çözümüne bir telefon kadar yakın"

'Bizim Meram Masası'nın sosyal yardım taleplerinden altyapı kazı izinlerine, imar çapı başvurularından evlilik müracaatlarına kadar çok geniş bir yelpazede istek, talep ve şikayetleri aldığını hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, birimin vatandaşların sorunlarına hızlı çözümler üreterek yakaladığı başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 'Bizim Meram Masası'nın aynı zamanda vatandaşla aralarında güçlü bir köprü olduğuna da vurgu yapan Başkan Mustafa Kavuş, "Birimin sorunlara ürettiği hızlı çözümleri ve sorulara verilen hızlı yanıtları hemşehrilerimin güveninin eseri. Başvuru sayısı bile başlı başına duyulan bu güveni ortaya koyuyor. Rakamlar bize, tüm belediye olarak hemşehrilerimin güvenini kazanmış olmanın mutluluğunu ve haklı gururunu yaşatıyor. Vatandaşlarımız belediye hizmetlerine bir telefon kadar yakın olmanın rahatlığını yaşarken, biz de hizmetlerimizi hızlı bir şekilde yerine getirmiş ve sorunlara mümkün olabilecek en acil bir şekilde müdahale etmenin huzurunu yaşıyoruz. Yani 2019 yerel seçimlerinin hemen akabinde kurduğumuz Bizim Meram Masası sayesinde herkes kazançlı çıkıyor" şeklinde konuştu. - KONYA