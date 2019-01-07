Son Dakika Haberleri: Bizim Mücadelemiz Pkk/ypg ve Deaş'lı Teröristlerledir"

Bizim Mücadelemiz Pkk/ypg ve Deaş'lı Teröristlerledir"

7 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "TSK'nın mücadelesi yüzyıllardır aynı coğrafyayı, aynı ekmeği paylaştığımız Kürt kardeşlerimizle değildir.

Bizim Mücadelemiz Pkk/ypg ve Deaş'lı Teröristlerledir
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "TSK'nın mücadelesi yüzyıllardır aynı coğrafyayı, aynı ekmeği paylaştığımız Kürt kardeşlerimizle değildir. Bizim mücadelemiz, PKK/YPG ve DEAŞ'lı teröristlerledir" dedi. Milli Savunma Bakanı Akar, Bakanlığın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TSK'nın mücadelesi yüzyıllardır aynı coğrafyayı, aynı ekmeği paylaştığımız Kürt kardeşlerimizle değildir. Bizim mücadelemiz, bölgede başta Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerimiz olmak üzere tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve DEAŞ'lı teröristlerledir. PKK/YPG terör örgütü asla Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz. Bu terör örgütü bölgedeki güvenlik ve istikrara tehdit ve başta Kürt kardeşlerimiz olmak üzere Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmesine engel teşkil etmektedir" ifadelerini kullandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:46 Kaynak: İHA

Politika
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