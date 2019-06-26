Son Dakika Haberleri: Bizim Öğrencileri Aratmayacak Kadar Komik Dünyadan 15 Öğrenci İcadı
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Bizim Öğrencileri Aratmayacak Kadar Komik Dünyadan 15 Öğrenci İcadı

53 dakika önce

Yurt dışında öğrencilerin başka bir dünyada yaşadığını bir dediklerinin iki olmadığını sanıyorsanız, günaydın!

Bizim Öğrencileri Aratmayacak Kadar Komik Dünyadan 15 Öğrenci İcadı, System.String[]
Yurt dışında öğrencilerin başka bir dünyada yaşadığını bir dediklerinin iki olmadığını sanıyorsanız, günaydın! Onlar da tavuk döner olmadığı için makarna ile hayatlarına devam ediyor. Yani öğrencilik dünyanın her yerinde öğrencilik pek fark eden durum yok. Bu çocuklar da kendilerince buluşlar yaparak hayatta kalmaya çalışıyorlar yine de Türkiye'deki manzaraları bir nebze aşmışlar

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Kaynak: TheGeyik

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:18 
Kültür Sanat
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