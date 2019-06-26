Bizim Öğrencileri Aratmayacak Kadar Komik Dünyadan 15 Öğrenci İcadı
53 dakika önce
Yurt dışında öğrencilerin başka bir dünyada yaşadığını bir dediklerinin iki olmadığını sanıyorsanız, günaydın!
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:18
Yurt dışında öğrencilerin başka bir dünyada yaşadığını bir dediklerinin iki olmadığını sanıyorsanız, günaydın! Onlar da tavuk döner olmadığı için makarna ile hayatlarına devam ediyor. Yani öğrencilik dünyanın her yerinde öğrencilik pek fark eden durum yok. Bu çocuklar da kendilerince buluşlar yaparak hayatta kalmaya çalışıyorlar yine de Türkiye'deki manzaraları bir nebze aşmışlar
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