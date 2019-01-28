Bizim Stat Belgeseli" Projesinin Galası Yapılacak

Akademi Sakaryaspor Derneğince hazırlanan "Bizim Stat Belgeseli" projesinin galası 2 Şubat'ta yapılacak.

Akademi Sakaryaspor Derneğince hazırlanan "Bizim Stat Belgeseli" projesinin galası 2 Şubat'ta yapılacak.



Dernekten yapılan açıklamada, yaklaşık 7 aydır üzerinde durdukları "Bizim Stat Belgeseli"nin bir kentin ortak anılarının, sevinç ve üzüntülerinin tanıklar tarafından dile getirildiği tarihi bir sorumluluk olduğu belirtildi.



Atatürk Stadı'nın, mutlulukların, anların şahidi olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bazen heyecandan kalbimizin küt küt attığı, kimi zaman korkudan dizlerimizin bağının çözüldüğü, bize her daim bir arada olmanın keyfini yaşatmış bir mekandır. Bu mekanın tarihi misyonunu devam ettirebilmesi için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Stadın bir müzeye dönüştürülerek hizmet etmesi için projeler hazırlanarak kamuoyunun aydınlatılması sağlanarak aidiyet duygusunun artması sağlanmaya çalışılmıştır. Bu bağlam da 'Bizim Stat Belgeseli' projesinin galası 2 Şubat saat 18.00'de Agora AVM'de yapılacaktır."

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