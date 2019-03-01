Bizim Toptan 2018'de 21,6 Milyon Lira Net Kar Elde Etti

Bizim Toptan Satış Mağazaları 2018'de, 3,7 milyar TL satış geliri, 21,6 milyon lira net kar elde ederken, müşteri sayısını yüzde 37,2 artırdı.

Bizim Toptan Satış Mağazaları 2018'de, 3,7 milyar TL satış geliri, 21,6 milyon lira net kar elde ederken, müşteri sayısını yüzde 37,2 artırdı.



Bizim Toptan'dan yapılan yazılı açıklamayla şirketin 2018 finansal sonuçları açıklandı.



Şirketin satış geliri 2018 yılında yüzde 28,6'lık artışla 3,7 milyar TL, 2018 brüt karı yüzde 67,4 artışla 409,4 milyon TL olarak gerçekleşirken, brüt kar marjı 2017'de yüzde 8,4 iken 2018'de yüzde 11'e yükseldi.



Şirketin FAVÖK tutarı 2018'de 148,1 milyon TL'ye yükseldi, net karı ise 21,6 milyon TL oldu. Bizim Toptan, 2018'de de müşterilerine desteğini sürdürmeye devam ederek müşteri sayısını yüzde 37,2 artırdı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Bizim Toptan Genel Müdürü Hüseyin Balcı şunları kaydetti:



"Fiyatlı ve En Yaygın Toptan Marketi' yapma hedefimizle daha modern, daha dijital, daha sağlıklı, sürdürülebilir büyüme ve karlılık gösteren bir şirket haline getirmek için attığımız adımların başarılı sonuçlarını 2018 yılında almaya başladık. Yenilenen çok kanallı satış stratejisiyle, müşteri sayısı artışına ve müşteri çeşitliliğini artırmaya odaklanan adımlarımız, 2018 yılı içinde her çeyrek olumlu sonuçlarını gösterdi.



Bizim Toptan, 2018'de toplam aktif müşteri sayısını yüzde 37,2 artırırken, sadece B2B müşteri sayısını yüzde 11,1 artırdı. Böylesine güçlü müşteri sayısı artışı, aynı şekilde güçlü satış büyümesini de yılın her çeyreğinde beraberinde getirdi. Bizim Toptan, çok kanallı satış politikası, yaygın mağaza ağı, geniş ürün portföyü, öz markalı yüksek kaliteli ürünleri, rekabetçi fiyatları ve kurumsal yapısı ile pazardaki en güçlü oyunculardan biri. Hem tedarikçilerinin hem de müşterilerinin çözüm ortağı olarak, önümüzdeki süreçte de gücünü artırarak yoluna devam edecek."



Verilen bilgiye göre, Bizim Toptan en avantajlı fiyatları ve kampanyalarıyla müşterilerinin yanında olmayı sürdürürken, iş ortaklığı mal tedarik sistemi SEÇ Marketler'le geleneksel kanal oyuncularının yanında olmaya devam ediyor.



2018 yılında Bizim Toptan'ın SEÇ Marketler'e yaptığı satışların tutarı, bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 53,5 artışla 279 milyon TL'ye ulaştı.



2017 sonunda 381 olan sistem dahilindeki iş ortağı market sayısı da nette 158 adet artışla 539'a yükseldi.

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