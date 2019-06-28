Son Dakika Haberleri: Bizim Toptan 2019'da bir milyonuncu müşteriye rekor sürede ulaştı
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Bizim Toptan 2019'da bir milyonuncu müşteriye rekor sürede ulaştı

1 saat önce

Bizim Toptan Satış Mağazaları (BIZIM), 2018'de Temmuz ayında ulaştığı bir milyonuncu müşteriye, 2019'da Mayıs ayında ulaşarak bir rekora imza attı.

Bizim Toptan 2019'da bir milyonuncu müşteriye rekor sürede ulaştı, System.String[]
Bizim Toptan Satış Mağazaları (BIZIM), 2018'de Temmuz ayında ulaştığı bir milyonuncu müşteriye, 2019'da Mayıs ayında ulaşarak bir rekora imza attı.

Türkiye organize toptan ticaret sektörünün en yaygın markalarından Bizim Toptan, 2019 yılında da başarılı performansını devam ettiriyor. Bizim Toptan, bu yıl da büyük bir satış ivmesi yakalayarak, 2018'de Temmuz ayında ulaştığı 1 milyonuncu müşterisine Mayıs 2019'da ulaşarak rekora imza attı.

Bizim Toptan'ın 1 milyonuncu müşterisi Mersin mağazasından alışveriş yapan Talat Kaya oldu. Talat Kaya bin Türk Lirası değerindeki hediye çekini Mersin Şubesi'nde Adana Bölge Müdürü Abdullah Elbuğa ve Mersin Mağaza Yöneticisi Yusuf Zeytun'dan aldı.

Talat Kaya, müşterilerine verdiği önem, kaliteli ve güler yüzlü hizmeti için Bizim Toptan'a teşekkür etti ve şunları söyledi:

"Kaliteli birçok ürünü uygun fiyatlara bulabildiğimiz, haftanın yedi günü açık olan, alışverişimizi rahatça yapabildiğimiz, esnaf olarak faydalandığım indirim ve kampanyaları, güler yüzlü çalışanları ile sürekli Bizim Toptan'tan alışveriş yapıyorum. Ödül için çok teşekkür ediyorum." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:45 Kaynak: İHA
Mersin, Bizim Toptan, Ekonomi
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