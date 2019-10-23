Son Dakika Haberleri: Bizim Toptan’a Stevie’den 6 ödül
Son Dakika Ekonomi Bizim Toptan’a Stevie’den 6 ödül

Bizim Toptan’a Stevie’den 6 ödül

34 dakika önce

Bizim Toptan Market, perakende pazarlama, mobil uygulama, müşteri hizmetleri ve insan kaynakları alanlarındaki başarılı uygulamaları nedeniyle, Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde beş, Stevie En İyi İşveren Ödülleri'nde ise bir ödül kazandı.

Bizim Toptan’a Stevie’den 6 ödül, System.String[]

Bizim Toptan Market, perakende pazarlama, mobil uygulama, müşteri hizmetleri ve insan kaynakları alanlarındaki başarılı uygulamaları nedeniyle, Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde beş, Stevie En İyi İşveren Ödülleri'nde ise bir ödül kazandı.

Bizim Toptan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:49 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ronaldo yıllık maaşından fazlasını Instagram'dan kazanıyor!
Şili Devlet Başkanı, yaşanan protestolar nedeniyle özür diledi: Verilen mesajı net bir şekilde aldık McConnell'dan Temsilciler Meclisinde Türkiye çıkışı: Yaptırım uygulamak geri tepebilir Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 17:24:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bizim Toptan’a Stevie’den 6 ödül
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]