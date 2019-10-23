Bizim Toptan’a Stevie’den 6 ödül
34 dakika önce
Bizim Toptan Market, perakende pazarlama, mobil uygulama, müşteri hizmetleri ve insan kaynakları alanlarındaki başarılı uygulamaları nedeniyle, Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde beş, Stevie En İyi İşveren Ödülleri'nde ise bir ödül kazandı.
Bizim Toptan Market, perakende pazarlama, mobil uygulama, müşteri hizmetleri ve insan kaynakları alanlarındaki başarılı uygulamaları nedeniyle, Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde beş, Stevie En İyi İşveren Ödülleri'nde ise bir ödül kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:49
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