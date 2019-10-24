Bizim Toptan'a Stevie'den 6 ödül
1 saat önce
Bizim Toptan Market, perakende pazarlama, mobil uygulama, müşteri hizmetleri ve insan kaynakları alanlarındaki başarılı uygulamaları nedeniyle Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde 5, Stevie En İyi İşveren Ödülleri'nde ise bir ödül kazandı.
Bizim Toptan Market, perakende pazarlama, mobil uygulama, müşteri hizmetleri ve insan kaynakları alanlarındaki başarılı uygulamaları nedeniyle Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde 5, Stevie En İyi İşveren Ödülleri'nde ise bir ödül kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:04
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