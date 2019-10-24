Son Dakika Haberleri: Bizim Toptan'a Stevie'den 6 ödül
Son Dakika Ekonomi Bizim Toptan'a Stevie'den 6 ödül

Bizim Toptan'a Stevie'den 6 ödül

1 saat önce

Bizim Toptan Market, perakende pazarlama, mobil uygulama, müşteri hizmetleri ve insan kaynakları alanlarındaki başarılı uygulamaları nedeniyle Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde 5, Stevie En İyi İşveren Ödülleri'nde ise bir ödül kazandı.

Bizim Toptan'a Stevie'den 6 ödül, System.String[]

Bizim Toptan Market, perakende pazarlama, mobil uygulama, müşteri hizmetleri ve insan kaynakları alanlarındaki başarılı uygulamaları nedeniyle Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde 5, Stevie En İyi İşveren Ödülleri'nde ise bir ödül kazandı.

Bizim Toptan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:04 
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