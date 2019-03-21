Son Dakika Haberleri: Bizim Toptan'dan 17. Yıla Özel Kampanya

Bizim Toptan'dan 17. Yıla Özel Kampanya

1 saat önce

Bizim Toptan, 24 Nisan'a kadar sürecek 17. kuruluş yıl dönümüne özel çekiliş kampanyasıyla 170 kişiye 500 TL tutarında Bizim Toptan hediye çeki, 17 kişiye Apple iPhone X, 1 kişiye ise Fiat Ducato kazanma şansı sunuyor.

Bizim Toptan'dan 17. Yıla Özel Kampanya, System.String[]
Bizim Toptan, 24 Nisan'a kadar sürecek 17. kuruluş yıl dönümüne özel çekiliş kampanyasıyla 170 kişiye 500 TL tutarında Bizim Toptan hediye çeki, 17 kişiye Apple iPhone X, 1 kişiye ise Fiat Ducato kazanma şansı sunuyor.

Türkiye organize toptan ticaret sektörünün 69 ildeki 174 mağazasıyla en yaygın markalarından biri olan Bizim Toptan Satış Mağazaları, 17. kuruluş yıl dönümünü 24 Nisan'a kadar sürecek özel bir kampanyayla kutluyor. Bizim Toptan müşterileri, mağazadan ya da şirketin internet sitesi https://www.bizimtoptan.com.tr/ 'dan yapacakları her 300 TL'lik harcama karşılığında otomatik olarak çekilişe katılma hakkı elde ediyor.

Türkiye genelinde geçerli olan kampanya dahilinde çekilişe katılanlar arasından 170 kişi 500 TL tutarında Bizim Toptan hediye çeki, 17 kişi Apple iPhone X 64 GB, 1 kişi ise büyük ödül olan Fiat Ducato kazanacak.

Talihliler, 6 Mayıs 2019 saat 11.00'da noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek ve 8 Mayıs 2019 tarihli Milli Gazete'de ilan edilecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:19 Kaynak: İHA

Apple, Bizim Toptan, Ekonomi
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