Müşteri sayısı 2,2 milyona ulaşan Bizim Toptan, fark oluşturan uygulamalara imza attı - Son Dakika

Müşteri sayısı 2,2 milyona ulaşan Bizim Toptan, fark oluşturan uygulamalara imza attı

10.03.2021 10:47
Müşteri sayısı 2,2 milyona ulaşan Bizim Toptan, fark oluşturan uygulamalara imza attı, System.String[]

Müşteri sayısı 2,2 milyona ulaşan Bizim Toptan, teknolojiden güç alan kaliteli hizmetleriyle sektörde fark oluşturan uygulamalara imza attı.

Müşteri sayısı 2,2 milyona ulaşan Bizim Toptan, teknolojiden güç alan kaliteli hizmetleriyle sektörde fark oluşturan uygulamalara imza attı. Türkiye'nin önde gelen organize toptancılarından Bizim Toptan, 2020 yılında da hem topluma hem de Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulundu.

Türkiye'nin en yaygın organize toptancı marketi ve güvenli alışverişin adresi Bizim Toptan Satış Mağazaları, 2020 yılı sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Bizim Toptan, müşterilerine sunduğu kişiselleştirilmiş hizmetlerle başarılı bir performans sergiledi. Organize ve çok kanallı satış yönetimi stratejisini teknoloji yatırımlarıyla destekleyen Bizim Toptan, sunduğu kaliteli hizmetlerle müşteri sayısını 2,2 milyona ulaştırırken, satış gelirlerini 5,4 milyar TL'ye, net karını da 38,2 milyon TL'ye yükseltti.

2020'de özel markalı ürünler kategorisinde 64 yeni ürünü ilk kez piyasaya sunan Bizim Toptan, 318 özel markalı olmak üzere yaklaşık 8 bin üründen oluşan portföyü ve 2 bin 500 kişiyi aşan kadrosuyla Türkiye genelinde hizmetlerini sürdürdü. Şirket ayrıca, çevre konusunu uluslararası standartlara uygun olarak yönetmek için gerekli tüm süreçleri tamamlayarak, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu'yla Borsa İstanbul'un (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi'ne girmeye hak kazandı ve Endeks'teki 58 şirketten biri oldu.

Teknolojiden güç alan hizmet kalitesi

Müşterilerine sunduğu hizmet kalitesini sürekli geliştiren Bizim Toptan, özellikle güçlü CRM altyapısı ve kullandığı yapay zeka teknolojileri sayesinde tüm müşterilerine kişiselleştirilmiş kampanyalar sunabiliyor. Salgın döneminde kesintisiz hizmet sunma yetkinliğini de bu teknolojilerle destekleyen şirket, çok-kanallı satış stratejisiyle müşterilerinin ihtiyaçlarını kesintisiz olarak karşılıyor. 2020 yılında hayata geçirdiği "Tıkla-Gel-Al" sistemiyle de müşterilerinin Bizim Toptan internet sitesi üzerinden sipariş vererek ürünlerini istedikleri saat aralığında belirledikleri mağazadan teslim alabilmelerine imkan sağlıyor.

"Bizim Toptan'ı kişiselleşmiş bir dijital satış operasyonu olarak konumlandırmayı hedefliyoruz"

Bizim Toptan CEO'su Hüseyin Balcı, başarılı bir yılı geride bıraktıklarını söyleyerek şunları ifade etti: "Çok-kanallı satış modelimiz, geniş müşteri yelpazemiz, dijitalleşme yatırımlarımızın sağladığı avantaj ve güçlü CRM altyapımızla satış gelirlerimizi 5,4 milyar TL'ye, müşteri sayımızı ise 2,2 milyona yükseltmeyi başardık. Dijital satış platformumuzu yenileyerek özellikle ticari müşteriler için özelleştirilebilen, müşterisini tanıyan ve buna göre fırsatlar sunan bir dijital platform haline getirdik. Bizim Toptan'ı önümüzdeki dönemde de kişiselleşmiş bir dijital satış operasyonu olarak konumlandırmayı hedefliyor; kaynak yönetim sistemimiz (ERP) ve dijital ticaret altyapımıza yaptığımız yeni yatırımlarla bu hedefe kısa sürede ulaşacağımıza inanıyoruz." - İSTANBUL

Müşteri sayısı 2,2 milyona ulaşan Bizim Toptan, fark oluşturan uygulamalara imza attı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Müşteri sayısı 2,2 milyona ulaşan Bizim Toptan, fark oluşturan uygulamalara imza attı - Son Dakika Ekonomi


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