Bizim Toptan'dan, yılın ilk yarısında 11,2 milyon lira net kar

Bizim Toptan Satış Mağazaları (BIZIM), 2020 yılının ilk altı ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Bizim Toptan'ın Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamaya göre, şirketin organize ve çok kanallı satış yönetimi stratejisi doğrultusunda toplam satış gelirleri 2020 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 artarak 2,5 milyar liraya ulaştı.

"Pandeminin ev dışı tüketim sektörüne etkilerini çok kanallı satış stratejisiyle başarılı bir şekilde yöneten Bizim Toptan"ın net karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 artışla 11,2 milyon liraya yükseldi.

Bizim Toptan Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Balcı, salgının etkilerinin yoğun görüldüğü dönemde amaçlarının hem çalışanlarının hem de müşterilerinin sağlığını koruyarak en iyi fiyatla kesintisiz hizmet sunmaya devam etmek olduğunu vurguladı.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu, birçok iş yeri ve ev dışı tüketim noktasının kapalı olduğu dönemde tedarikte sorun yaşamadıklarını ve değişen şartlara hızla adapte olduklarını belirten Balcı, "Örneğin, fiziksel olarak mağazada bulunmak istemeyen ve zamanını etkin kullanan müşterilerimizin tercihi olan 'tıkla gel-al' operasyonumuzu kısa sürede tüm mağazalarımızda hızla devreye aldık." değerlendirmesini yaptı.

Bizim Toptan'ın ekonomiye katkı sağlayan iş ortaklığı tedarik modeli SEÇ Market'in de altı aylık dönemde büyümesini devam ettirdiğini kaydeden Balcı, şunları kaydetti:

"Bu dönemde 342 milyon TL satış geliri elde eden SEÇ Market'in iş ortağı sayısı da finansal planlarımızla uyumlu olarak 938'e yükseldi. Bizim Toptan olarak, her dönem ve koşulda müşterilerimize en iyi fiyatla kesintisiz hizmet vererek onların yanında olmaya devam edeceğiz."