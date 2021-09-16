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Bizim Toptan'ın 19'ncu kuruluş yıl dönümü ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Bizim Toptan'ın 19'ncu kuruluş yıl dönümü ödülleri sahiplerini buldu

16.09.2021 12:03
Bizim Toptan'ın 19'ncu kuruluş yıl dönümü ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]

Bizim Toptan'ın 19'ncu kuruluş yıl dönümünü kutlamak üzere düzenlediği çekiliş kampanyasının talihlileri belli oldu.

Bizim Toptan'ın 19'ncu kuruluş yıl dönümünü kutlamak üzere düzenlediği çekiliş kampanyasının talihlileri belli oldu. Çekilişte Ford Transit ticari minibüs kazanan Bizim Toptan müşterisi ödülünü düzenlenen törenle teslim aldı.

70 ildeki 174 mağazasıyla Türkiye'nin en büyük ve yaygın toptan marketi olan Bizim Toptan, her yıl kuruluş yıl dönümünü müşterilerine verdiği sürpriz hediyelerle kutluyor. Bizim Toptan'ın 19'ncu kuruluş yıl dönümüne özel gerçekleştirdiği çekiliş kampanyasında kazananlar da belli oldu.

Bizim Toptan müşterilerinin mağazalar veya www.bizimtoptan.com.tr internet sitesinin yanı sıra 'Tıkla Gel Al' uygulaması üzerinden alışveriş yaparak katılabildiği kampanya için ilgi bu yıl da yoğundu. Kampanya kapsamında noter huzurunda gerçekleşen çekilişle, bir kişiye 2021 model Ford Transit 350LF Van ticari minibüs, 9 kişiye de Apple iPhone 12 64 GB cep telefonu hediye edildi.

"Müşterilerimize daha yakın olma hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz"

Her yıl düzenledikleri kuruluş yıl dönümü kampanyasıyla müşterileriyle birlikte yaptıkları kutlamaların artık gelenekselleştiğini belirten Bizim Toptan Genel Müdürü Hüseyin Balcı, bu sürprizlerin yanı sıra müşterilerine yıl boyunca çeşitli avantajlar sunduklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Bizim Toptan olarak, müşterilerimizi yapay zeka uygulamalarından güç alarak daha iyi anlayıp yıl boyunca sunduğumuz ihtiyaca özel fırsat ve kampanyalarla yanlarında olmaya devam ediyoruz. Mağazalarımız, dijital kanallarımız ve Prosaf satış destek ekibimiz ile geleneksel kanaldan ev dışı tüketime oldukça geniş bir kitleye hizmet ediyoruz. Binlerce çeşitten oluşan uygun fiyatlı ürünlerimiz ve özel kampanyalarımızla müşterilerimize avantajlar sunmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

Bizim Toptan'ın 19'ncu kuruluş yıl dönümü ödülleri sahiplerini buldu
Bizim Toptan'ın 19'ncu kuruluş yıl dönümü ödülleri sahiplerini buldu
Bizim Toptan'ın 19'ncu kuruluş yıl dönümü ödülleri sahiplerini buldu
Bizim Toptan'ın 19'ncu kuruluş yıl dönümü ödülleri sahiplerini buldu

Bizim Toptan, Minibüs, Türkiye, Ford, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bizim Toptan'ın 19'ncu kuruluş yıl dönümü ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bizim Toptan'ın 19'ncu kuruluş yıl dönümü ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
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