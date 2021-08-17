Bizim Toptan'ın net satışları 3,1 milyar TL oldu

Bizim Toptan'ın net satışları, bu yılın ilk yarısında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 22,7 artarak 3,1 milyar TL'ye ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bizim Toptan, yılın ilk yarısında da büyümesini sürdürdü.

Bizim Toptan, ilk yarı sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıkladı.

2021'in ilk 6 ayında yapay zeka teknolojileriyle güçlendirilen satış ve pazarlama hizmetleri, dijital yatırımlar ve çok kanallı satış stratejisiyle büyümesini sürdüren Bizim Toptan, net satışlarını 3,1 milyar TL'ye yükseltirken, ana kategori büyümesini yüzde 32,4 artırdı.

Bizim Toptan'ın çok kanallı satış stratejisi ve müşterilerinin ihtiyacını her kanaldan karşılayabilen güçlü altyapısı, şirketin finansal sonuçları ve büyümesine olumlu katkı sağladı.

Şirket, esnek ve güçlü satış-pazarlama yapısı sayesinde ev dışı tüketim noktaları, market, bakkal, esnaf, son tüketici gibi geniş müşteri profiline uygun fiyata yüksek kaliteli ürünler sunmaya devam etti.

Türkiye'nin 70 ilinde 170'i aşkın mağazasıyla hem bireysel hem ticari müşterilerine hizmet veren Bizim Toptan, dijital platformu www.bizimtoptan.com.tr üzerinden de müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun kargo ile teslimat ve "Tıkla Gel Al" seçeneklerini sundu.

Bayilik modeliyle yönetilen ve Bizim Toptan'ın ürün tedariki sağladığı Seç Marketler de 2021'in ilk 6 ayında büyümesini hız kesmeden sürdürerek alınan finansal sonuçlara olumlu katkı sağlamaya devam etti.

Esnafa güç veren iş ortaklığı modeliyle ön plana çıkan Seç Marketler'in mağaza sayısı 6 ayın sonunda 1561'e ulaştı.

"Büyümeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bizim Toptan Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Balcı, şunları kaydetti:

"Bizim Toptan olarak müşterilerimize katma değerli hizmetler sunma hedefimiz doğrultusunda dijital altyapımızı güçlendirdik, yapay zeka uygulamalarıyla sunduğumuz kişiye özel kampanya ve tekliflerle bu alandaki performansımızı artırdık. Müşteri segmentine özel ihtiyaçları karşılayacak ürün ve hizmeti en doğru kanaldan sağlarken, güçlü marka iş birlikleri gibi birçok projeyi hayata geçirdik. Bizim Toptan olarak yenilikçi projelerle satış kanallarımızı geliştirmeye ve büyümeye devam edeceğiz."