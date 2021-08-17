Bizim Toptan, çok kanallı satış stratejisiyle büyümesini sürdürüyor

Bizim Toptan, çoklu kanal stratejisi ve dijital altyapısıyla yılın ilk yarısında da büyümesini sürdürdü. Bizim Toptan'ın net satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,7 oranında artarak 3,1 milyar TL'ye ulaştı.

Bizim Toptan, 2021 yılı ilk 6 aylık sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. 2021'in ilk altı ayında yapay zeka teknolojileriyle güçlendirilen satış ve pazarlama hizmetleri, dijital yatırımlar ve çok kanallı satış stratejisiyle büyümesini sürdüren Bizim Toptan, net satışlarını 3,1 milyar TL'ye yükseltirken, ana kategori büyümesini yüzde 32,4 artırdı.

Bizim Toptan'ın çok kanallı satış stratejisi ve müşterilerinin ihtiyacını karşılayabilen altyapısının, şirketin finansal sonuçları ve büyümesine olumlu katkısı oldu. Bizim Toptan esnek ve güçlü satış-pazarlama yapısı sayesinde, ev dışı tüketim noktaları, market, bakkal, esnaf, son tüketici gibi geniş müşteri profiline uygun fiyata kaliteli ürünler sunmaya devam etti. Türkiye'nin 70 ilinde 170'i aşkın mağazasıyla hem bireysel hem ticari müşterilerine hizmet veren Bizim Toptan, dijital platformu "www.bizimtoptan.com.tr" üzerinden de müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun kargo ile teslimat ve "Tıkla Gel Al" seçeneklerini sundu.

Bayilik modeliyle yönetilen ve Bizim Toptan'ın ürün tedariki sağladığı Seç Marketler de 2021'in ilk altı ayında büyümesini hız kesmeden sürdürerek, alınan finansal sonuçlara olumlu katkı sağlamaya devam etti. Esnafa güç veren iş ortaklığı modeliyle ön plana çıkan Seç Marketler'in mağaza sayısı altı ayın sonunda bin 561'e ulaştı.

"Yenilikçi projelerle büyümemiz devam edecek"

Bizim Toptan CEO'su Hüseyin Balcı şirketin 6 aylık finansal sonuçlarıyla ilgili şunları söyledi: "Müşterilerimize katma değerli hizmetler sunma hedefimiz doğrultusunda dijital altyapımızı güçlendirdik, yapay zeka uygulamalarıyla sunduğumuz kişiye özel kampanya ve tekliflerle bu alandaki performansımızı artırdık. Müşteri segmentine özel ihtiyaçları karşılayacak ürün ve hizmeti en doğru kanaldan sağlarken, güçlü marka iş birlikleri gibi birçok projeyi hayata geçirdik. Bizim Toptan olarak yenilikçi projelerle satış kanallarımızı geliştirmeye ve büyümeye devam edeceğiz" - İSTANBUL