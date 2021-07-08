Bizim Toptan'ın yeni şubesi Biga'da açıldı

Bizim Toptan Satış Mağazaları, Çanakkale'nin Biga ilçesinde açtığı yeni şubesinde müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Türkiye genelinde 175'inci, Çanakkale genelinde ise ikinci şubenin açılışı, Biga Hamdibey Mahallesi İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirildi.

Bizim Toptan CEO'su Hüseyin Balcı, açılışta yaptığı konuşmada, şirketin mottosunun, daima müşterilerin, tedarikçilerin ve çalışanların yanında olmak olduğunu söyledi.

Bu anlayışla yeni mağazalarında müşterilere daha yakın olmayı hedeflediklerini belirten Balcı, "Sunduğumuz kesintisiz ve katma değerli hizmetlerle onlara Biga'da da Bizim Toptan farkı ve konforunu yaşatmayı hedefliyoruz." dedi.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ise, "Biga'mız Güney Marmara'nın incisi. Hem ticarette hem sanayide, hem hayvancılıkta hem de tarımda Çanakkale'nin lokomotifi. Bugün de pandemi dönemine rağmen güzel bir açılış ile hep beraberiz. Bu da ilçemizin ne kadar dinamik olduğunu, ticarette ne kadar önde olduğunun bir ifadesi. Açılan iş yerimizin öncelikle firmamıza, Biga'mıza, Bigalı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Rabbim helal kazançlar nasip etsin." şeklinde konuştu.

"Tıkla Gel Al" servisi de mevcut

Bizim Toptan, açılışını gerçekleştirdiği Çanakkale'de ikinci mağazası Biga'da da güvenli ve uygun alışverişin adresi olmaya devam edecek. Ülke genelinde 70 şehirde toplam 174 mağazası bulunan Bizim Toptan, Biga'da 1450 metrekarelik geniş mağazasıyla Biga-Çanakkale ana yolu üzerinde müşterilerine hizmet veriyor.

Geniş ürün portföyü, uygun fiyatları, kolay ulaşımı ve otopark imkanıyla müşterilerine güvenilir alışveriş fırsatı sunacak Biga mağazasında "Tıkla Gel Al" servisiyle önceden online olarak sipariş verilip mağazadan istenilen saatte teslim alınabilecek.

Mağazalarda, 8 binden fazla çeşitten oluşan kaliteli ve uygun fiyatlı ürün portföyü bulunuyor.

Ev dışı tüketim ve kurumsal müşteriler aynı zamanda Bizim Toptan'ın özel satış destek ekibi olan PROSAF'ın, sipariş verilmesinden adrese ürün teslimine kadar tüm hizmetlerinden, müşteriler için hazırlanan kişiselleştirilmiş kampanyalardan ve ürün portföyünden de yararlanıyor.