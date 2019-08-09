Son Dakika Haberleri: "Bizim uyanık olmamız, dış güçlere fırsat vermememiz asıl olandır"
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"Bizim uyanık olmamız, dış güçlere fırsat vermememiz asıl olandır"

1 saat önce

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, "Yakın coğrafyamızda ülkemizi tehdit eden unsurlar devamlı oldu bundan sonra da olacaktır.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, "Yakın coğrafyamızda ülkemizi tehdit eden unsurlar devamlı oldu bundan sonra da olacaktır. Bizim uyanık olmamız, dış güçlere fırsat vermememiz asıl olandır." dedi.
AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Çilez, Suriye sınırında bir terör devleti kurulmak istendiğini Türkiye'nin buna izin vermeyeceğini söyledi.
Çilez, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yakın coğrafyamızda ülkemizi tehdit eden unsurlar devamlı oldu bundan sonra da olacaktır. Bizim uyanık olmamız, dış güçlere fırsat vermememiz asıl olandır. Çünkü bunların hepsi bizim beka meselesi diye vurguladığımız hususun özüdür. Dün beka meselesi terör örgütlerinin ülkemize yaptığı hainliklerle devam ederken bugün güneyimizde oluşacak bir terör devleti olgusu var. Bu terör devletini inşallah kurdurmayacağız. Bizim amacımız olan güvenli bölgeyle alakalı ABD ile de yapılan görüşmelerde bizim istediğimiz doğrultuda adımların atıldığını hep birlikte müşahede ediyoruz."
AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek de AK Parti teşkilatlarının mevki makam değil bayrak yarışı içinde olduğunu ifade etti.
Ünek, "İki dönemdir il başkanı olarak görevimi sürdürmekteyim. Allah nasip ederse önümüzdeki süreçte il başkanı olarak tekrar aday olmayacağım onun altını çizmek isterim. Benim istifa etmemle görevden alınmamla ilgili bir takım dedikodular da söyleniyor. Böyle bir şey yoktur. 31 Mart seçim akşamı seçimleri kaybettiğimiz için biz de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek zaten müsaade istemiştik. O günden bugüne kadar devam eden süreçte Genel Merkezimizin önümüzdeki kongre sürecine kadar devam edilmesi yönünde bir irade koydu ve biz de bu irade doğrultusunda görevimize devam ediyoruz." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:44 Kaynak: AA
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