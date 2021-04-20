Bizim Yunus Mamak'ta - Son Dakika

Mamak Belediyesi pandemi dolayısıyla esnaflara ve çocuklara moral olması dolayısıyla "Bizim Yunus Mamak'ta" adlı etkinlik başlattı. Etkinlik kapsamında Tiyatro Eğitmeni Kenan Olpak, Yunus Emre rolüne bürünerek, Ramazan boyunca her gün bir mahallede esnafı ziyaret edecek.

Şiirleriyle insan ve doğa sevgisi, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramlarını en duru Türkçe anlatarak dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin tüm insanlığa seslenen Yunus Emre, vefatının 700'üncü yılı nedeniyle UNESCO tarafından anma yıl dönümleri kapsamında alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2021 yılını 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' ilan etti. 'Bizim Yunus' olarak adlandırılan 2021'de Cumhurbaşkanlığı himayesinde 'Dünya Dili Türkçe' başlığıyla gerçekleştirilecek etkinliklerde Yunus Emre'nin mirası olan Türkçe'nin önemi vurgulanacak, medeniyet dili kimliğiyle Türkçe'nin bilinçli ve doğru kullanımının sağlanması yönünde çalışmalar yapılıyor. Mamak Belediyesi de pandemi dolayısıyla esnaflara ve çocuklara moral olması dolayısıyla "Bizim Yunus Mamak'ta" adlı etkinlik başlattı. Etkinlik kapsamında Tiyatro Eğitmeni Kenan Olpak, Yunus Emre rolüne bürünerek, Ramazan boyunca her gün bir mahallede esnafı ziyaret edecek. Bu kapsamda Yunus Emre kostümüyle sokağa inen Olpak'ın ilk adresi Abidinpaşa Mahallesi oldu. Abidinpaşa esnafına Yunus Emre'nin sevgi diliyle, onun sözleri ile seslenen Olpak, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Gönül dilinden merhaba

Pandemi dolayısıyla ne bir arada iftar sofraları ne de Ramazan Eğlenceleri'nin yaşanamadığını ve vatandaşlara birlik, beraberlik ve kaynaşma kültürüyle birlikte moral vermek amacıyla etkinlikler düzenlediklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Belediye olarak insanlarımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını da gidermeye gayret ediyoruz. Bugün, Dünya'yı kasıp kavuran Covid-19 salgınını düşündüğümüzde Yunus'un sözleri ve düşünceleri Dünya'ya bir mesaj olarak verilebilecek, şifa olabilecek bir derinliğe sahiptir, diyerek vatandaşlarımızın moral ve motivasyonlarına bir nebze katkımız olsun istedik. Dünya pandemi krizi sebebiyle olağanüstü bir süreçten geçiyor. Bu süreçte yaşam tarzımız ve iş şekillerimizde bir dizi değişiklikler yaşanırken sanat ve kültürde insana temas etmeden programlar yapmaya çalıştığımız günleri yaşıyoruz. Özlem duyduğumuz eski günlerimize döndüğümüzde fotoğraflarda kalan boş sahne ve koltukların içimizde bir acı olarak kaldığını daha iyi fark edeceğiz. Yunus Emre asırlar öncesinden bugüne ne güzel bir ışık tutuyor. "Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için, Dost'un evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim" Yunus'un sevgi, dostluk ve kucaklayıcı diline en çok bu dönemde ihtiyacı var Dünya'nın. "Bizim Yunus" Dünyaya ve insanlığa gönül dilinden merhaba desin" dedi. - ANKARA