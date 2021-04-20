Bizim Yunus Mamak'ta - Son Dakika

Bizim Yunus Mamak'ta

20.04.2021 14:43
Bizim Yunus Mamak'ta, System.String[]

Mamak Belediyesi pandemi dolayısıyla esnaflara ve çocuklara moral olması dolayısıyla "Bizim Yunus Mamak'ta" adlı etkinlik başlattı.

Mamak Belediyesi pandemi dolayısıyla esnaflara ve çocuklara moral olması dolayısıyla "Bizim Yunus Mamak'ta" adlı etkinlik başlattı. Etkinlik kapsamında Tiyatro Eğitmeni Kenan Olpak, Yunus Emre rolüne bürünerek, Ramazan boyunca her gün bir mahallede esnafı ziyaret edecek.

Şiirleriyle insan ve doğa sevgisi, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramlarını en duru Türkçe anlatarak dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin tüm insanlığa seslenen Yunus Emre, vefatının 700'üncü yılı nedeniyle UNESCO tarafından anma yıl dönümleri kapsamında alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2021 yılını 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' ilan etti. 'Bizim Yunus' olarak adlandırılan 2021'de Cumhurbaşkanlığı himayesinde 'Dünya Dili Türkçe' başlığıyla gerçekleştirilecek etkinliklerde Yunus Emre'nin mirası olan Türkçe'nin önemi vurgulanacak, medeniyet dili kimliğiyle Türkçe'nin bilinçli ve doğru kullanımının sağlanması yönünde çalışmalar yapılıyor. Mamak Belediyesi de pandemi dolayısıyla esnaflara ve çocuklara moral olması dolayısıyla "Bizim Yunus Mamak'ta" adlı etkinlik başlattı. Etkinlik kapsamında Tiyatro Eğitmeni Kenan Olpak, Yunus Emre rolüne bürünerek, Ramazan boyunca her gün bir mahallede esnafı ziyaret edecek. Bu kapsamda Yunus Emre kostümüyle sokağa inen Olpak'ın ilk adresi Abidinpaşa Mahallesi oldu. Abidinpaşa esnafına Yunus Emre'nin sevgi diliyle, onun sözleri ile seslenen Olpak, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Gönül dilinden merhaba

Pandemi dolayısıyla ne bir arada iftar sofraları ne de Ramazan Eğlenceleri'nin yaşanamadığını ve vatandaşlara birlik, beraberlik ve kaynaşma kültürüyle birlikte moral vermek amacıyla etkinlikler düzenlediklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Belediye olarak insanlarımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını da gidermeye gayret ediyoruz. Bugün, Dünya'yı kasıp kavuran Covid-19 salgınını düşündüğümüzde Yunus'un sözleri ve düşünceleri Dünya'ya bir mesaj olarak verilebilecek, şifa olabilecek bir derinliğe sahiptir, diyerek vatandaşlarımızın moral ve motivasyonlarına bir nebze katkımız olsun istedik. Dünya pandemi krizi sebebiyle olağanüstü bir süreçten geçiyor. Bu süreçte yaşam tarzımız ve iş şekillerimizde bir dizi değişiklikler yaşanırken sanat ve kültürde insana temas etmeden programlar yapmaya çalıştığımız günleri yaşıyoruz. Özlem duyduğumuz eski günlerimize döndüğümüzde fotoğraflarda kalan boş sahne ve koltukların içimizde bir acı olarak kaldığını daha iyi fark edeceğiz. Yunus Emre asırlar öncesinden bugüne ne güzel bir ışık tutuyor. "Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için, Dost'un evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim" Yunus'un sevgi, dostluk ve kucaklayıcı diline en çok bu dönemde ihtiyacı var Dünya'nın. "Bizim Yunus" Dünyaya ve insanlığa gönül dilinden merhaba desin" dedi. - ANKARA

Bizim Yunus Mamak'ta
Bizim Yunus Mamak'ta
Bizim Yunus Mamak'ta
Bizim Yunus Mamak'ta

Mamak Belediyesi, Yunus Emre, Ramazan, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bizim Yunus Mamak'ta - Son Dakika


Son Dakika

Attan düşen jokey Samet Erkuş'un durumu ciddiyetini korurken, ailesinin de yoğun bakım önünde acılı bekleyişi devam ediyor Attan düşen jokey Samet Erkuş'un durumu ciddiyetini korurken, ailesinin de yoğun bakım önünde acılı bekleyişi devam ediyor Ceferin: UEFA organizasyonlarının Galatasaray gibi takımlara ihtiyacı var, açgözlüler büyüklüğünün nereden geldiğini bilmeli Ceferin: UEFA organizasyonlarının Galatasaray gibi takımlara ihtiyacı var, açgözlüler büyüklüğünün nereden geldiğini bilmeli Esnafla tartışan adamın gözü döndü! Balkondan aşağı balta fırlattı Esnafla tartışan adamın gözü döndü! Balkondan aşağı balta fırlattı Yatılı kursta bitmeyen karantina isyanı! Aileler müftüden çocuklarını istedi Yatılı kursta bitmeyen karantina isyanı! Aileler müftüden çocuklarını istedi Kayıp atlarla ilgili tartışmaların odağındaki Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin MHP'den istifa etti Kayıp atlarla ilgili tartışmaların odağındaki Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin MHP'den istifa etti Hakkında işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu ortaya çıktı Hakkında işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu ortaya çıktı Türk kulüplerine sürpriz çağrı: Gelin biz de kendi ligimizi kuralım Türk kulüplerine sürpriz çağrı: Gelin biz de kendi ligimizi kuralım Instagram'a hızlı bir giriş yapan Müge Anlı, halk oyunu oynadığı videosunu yayınladı Instagram'a hızlı bir giriş yapan Müge Anlı, halk oyunu oynadığı videosunu yayınladı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Son Dakika: Bu kez listede İstanbul yok! İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller Son Dakika: Bu kez listede İstanbul yok! İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller         
14:29
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor         
14:11
Son Dakika: Çad Cumhurbaşkanı, cephede hayatını kaybetti Son Dakika: Çad Cumhurbaşkanı, cephede hayatını kaybetti         
13:56
Bomba itiraf bir çeteyi çökertti! Masaja diye gidip 100 TL'ye fuhuş yapmışlar Bomba itiraf bir çeteyi çökertti! Masaja diye gidip 100 TL'ye fuhuş yapmışlar         
13:31
FETÖ'den müebbet hapis cezası alan eski Samsun Garnizon Komutanı Eken, koronavirüsten hayatını kaybetti FETÖ'den müebbet hapis cezası alan eski Samsun Garnizon Komutanı Eken, koronavirüsten hayatını kaybetti         
13:02
Aralarında tanıdık markalar da var! Rekabet Kurumu 32 firmaya soruşturma açtı Aralarında tanıdık markalar da var! Rekabet Kurumu 32 firmaya soruşturma açtı         
12:41
Hastanede korona tedavisi gören şarkıcı Asya, virüse inanmayanlara ateş püskürdü: Allah sizi ıslah etsin Hastanede korona tedavisi gören şarkıcı Asya, virüse inanmayanlara ateş püskürdü: Allah sizi ıslah etsin         
12:13
Hayvanlarını satarak estetik yaptırdığı eşinin evden kaçmasıyla yıkılan adam, Esra Erol'dan yardım istedi Hayvanlarını satarak estetik yaptırdığı eşinin evden kaçmasıyla yıkılan adam, Esra Erol'dan yardım istedi         
11:51
Karın bölgesindeki aort damarı bir futbol topu genişliğine erişti! Doktorlar bile gözlerine inanamadı Karın bölgesindeki aort damarı bir futbol topu genişliğine erişti! Doktorlar bile gözlerine inanamadı         
10:56
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kağıt toplayıcısına kesilen ceza vicdanları sızlattı Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kağıt toplayıcısına kesilen ceza vicdanları sızlattı         
10:47
Yere yatırıp üzerine çıktığı genci acımadan yumrukladı! Bir de o anları video çektirdi Yere yatırıp üzerine çıktığı genci acımadan yumrukladı! Bir de o anları video çektirdi         
10:40
Görenler gözlerine inanamıyor! Hurda otomobil, üstü açık lüks otomobile döndü Görenler gözlerine inanamıyor! Hurda otomobil, üstü açık lüks otomobile döndü         
10:21
Sokak ortasında karşısına çıktığı karısını, art arda ateş ederek katletti Sokak ortasında karşısına çıktığı karısını, art arda ateş ederek katletti         
09:38
Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı         
08:05
Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı         
16:29
Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı         
16:17
Uzman isimden tam kapanma çağrısı: Israrla öneriyorum, yoksa önünü alamayacağız Uzman isimden tam kapanma çağrısı: Israrla öneriyorum, yoksa önünü alamayacağız         
12:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2021 14:54:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bizim Yunus Mamak'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei