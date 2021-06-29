Üye Girişi
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner'e veda töreni - Son Dakika

Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner'e veda töreni

29.06.2021 16:04

Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner'e veda töreni Sayıner'in anı defteri, oyun haline getirilerek Son isteği, son kez sahneye çıkmaktı "Bugün de 'Koş Sevim' dedi.

Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner'e veda töreni

Sayıner'in anı defteri, oyun haline getirilerek

Son isteği, son kez sahneye çıkmaktı

"Bugün de 'Koş Sevim' dedi. Geldim ama bu çok kötü oldu"

İZMİR - İzmir'de hayatını kaybeden Bizimkiler dizisinin Cemil karakteri Uğurtan Sayıner için Ahmet Piriştina Kültür Merkezinde tören düzenlendi. Törende, sanatçının yazdığı anı defterinin tek kişilik oyun haline getirilerek sahneleneceği, Sayıner'in son isteğinin ölmeden önce sahneye çıkabilmek olduğu belirtildi. Dizide eşi Sevim'i canlandıran Sabriye Kara, "Bugün de 'Koş Sevim' dedi. Geldim ama bu çok kötü oldu" diyerek gözyaşı döktü.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Bizimkiler'in Cemil'i 77 yaşındaki Uğurtan Sayıner, oyuncu arkadaşları Osman Cavcı ve Şehmus Yığın ile birlikte yaşadığı İzmir Karşıyaka'daki evinde yaşlılığa bağlı sebeplerden ötürü 27 Haziran günü vefat etti. Usta sanatçı için Ahmet Piriştina Kültür Merkezinde tören düzenlendi. Törene; Sayıner'in yakınları, sanatçı dostları ve sanatseverler katıldı. Sahneye getirilen Sayıner'in naaşının üzerine karanfiller bırakılırken, Sayıner'in fotoğrafları da sahnede yer aldı. Törenin açılış konuşması, usta sanatçının anı defterinin giriş kısmı ile başladı. Törende, Sayıner'in yazdığı anı defterinin tek kişilik oyun haline getirilerek sahneleneceği ve Sayıner'i ev arkadaşı Şehmuz Yığın'ın canlandıracağı öğrenildi. Öte yandan, Sayıner'in son isteğinin son kez sahneye çıkmak olduğu ifade edildi. Dizide Cemil'in eşi Sevim karakterine hayat veren Sabriye Kara'nın tören konuşması ise salonda bulunanları duygulandırdı.

"Geldim ama bu çok kötü oldu"

Törende konuşan dizinin Sevim karakteri Sabriye Kara, "Çok zor bir görev. Uğurtan'ı kısa cümlelerle anlatmak gerekirse; dünyevi hiçbir şeyle ilgisi olmayan, para pul sevmeyen dünya mutevazısı bir insandı. O kadar mütevazıdır ki her röportajında 'Çok iyi oynuyorsunuz' dendiğinde 'Ben oynamıyorum, Sabriye oynatıyor beni' derdi. 15 sene ona 'Sanal kocam' dedim. O da bana 'Hayatta en mutlu olduğum evliliğim, en sevdiğim karım' derdi. Hani 'Koş Sevim' var ya, bugün de 'Koş Sevim' dedi. Geldim ama bu çok kötü oldu. 'Nasıl hatırlarsınız?' diye sordular. Hatırlamak için önce unutmak gerekir" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Anı defterini emanet etti

Karşıyaka'da bulunan Uğurtan Sayıner Gösteri ve Sanat Merkezinin kurucusu Hasan Kızılaslan, "Biz ona 'Baba' diyoruz. Onunla birlikte sanat merkezimizde hem tiyatro hem de sanatın diğer dallarında yüzlerce öğrenci yetiştirdik. 15 günde bir hiç ücret almadan sanat merkezimizde sahneye çıkardı. Tiyatroyu ve sanatın tüm dallarını çok severdi. Mezuniyetlerde öğrencilere belgelerini verirdi. Keşke bu virüs belası olmasaydı da son mezuniyetimizde de belgeler onun elinden verilseydi. O bize çok şey öğretti. O benim tiyatro büyüğümdü. Tiyatro sahnesi veya gösteri sanat merkezi kurmaya karar verdiğimde merkezin adı için başka bir isim düşünüyordum. Sonra Şehmuz Hoca ile otururken, 'Uğurtan Hoca'nın ismini verelim' dedi. 'Keşke kabul etse. Çok mutlu olurum' dedim. Sonra kendisiyle konuşmuş. Akşam Uğurtan Hoca bizi çağırdı ve gözleri yaşlı bir şekilde, 'Biz tiyatrocuları öldükten sonra hatırlarlar. Sen beni ölmeden önce hatırladın. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır' dedi. Bu, benim hayatımda alabileceğim en güzel geribildirimdi. Onun adı yaşamaya devam edecek. Hayatını bir deftere yazmıştı. O defteri bana verdi ve 'Buradan benim hayatımı anlatan tek kişilik bir oyun yaz ve benim hayatımı Şehmuz Yığın oynasın' dedi. O defter şu an bende. Hayatımda aldığım en büyük emanet. O anıları yazmaya başladık. Umarım ona yakışır bir Uğurtan Sayıner oyunu olacak" dedi.

"Koca çınarı kaybettik"

Sayıner'in ev arkadaşlarından Sehmuz Yığın da, "17 yılı birlikte geçirdik. Koca çınarı kaybettik. Şu an ne olduğunun farkında değilim. Rüyada gibiyim. O benim babam gibiydi. Çok şey paylaştık. Birlikte turneler yaptık, ölümlerden döndük. Onun anı defterinden oyun yazacağız. Eksik kalan kısımları devam ettireceğiz. Bana hep 'Benim hayatımı sen oynayacaksın' derdi. Defter yarım kaldı ama biz devam ettireceğiz, oyunu hayata geçireceğiz" diye konuştu.

"Son kez sahneye çıksın istedik"

Sayıner'in bir diğer ev arkadaşı oyuncu Osman Cavcı da, "Bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. Çok değerli bir sanatçıydı. Bizimkiler dizisinin az sayıda kalmış yaşayanlarından birini de kaybettik. Son dönemde beraber yaşıyorduk. Beraber tiyatro yapıyorduk. Bir de 'Uyan da balığa çıkalım' diye bir sitcom yaptık. Pandemi vardı, tiyatro yapamaz olmuştuk. Evde üç oyuncuyduk ve 'Dizi yapalım' dedik. Eğleniyorduk. Baba, 'Osman yeni bölüm yaz, ne zaman çekeceğiz?' diyordu. Çalışmayı çok seviyordu. Kendine geliyordu. Hasta bile olsa kalkıyordu. Her sene periyodik olarak hastaneye yatar çıkardı. Yine onlardan biri sandık. 'Ben hastanede kalmak istemiyorum, beni çıkarın', demiş. Belki evde vefat etmek istedi. Bir iki gün iyiydi. Konuşuyorduk, televizyon seyrediyordu. Su tüketmediği için, yemek yeme zorlukları olduğu için uyumaya başladı. 'Baba kalk, sana bir kahve yapalım' diyorduk. En son baktım ki çok derin uyuyor. Nefes de almıyordu. Şehmuz'u çağırdım ve öldüğünü anladık. Şimdi buradayız. Ona 'Baba' diyorduk. Ben ona bazen 'Cemil' derdim, öyle deyince bozulup 'Yeter' derdi. Son kez sahneye çıksın istedik. Oyuncunun en son yer alması gereken yer sahnedir" diyerek gözyaşı döktü

"Parmakla sayılacak kadar az kaldık"

Bizimkiler dizisinin Tertip'i Mehmet Gülerbaşlı ise şunları söyledi: "Parmakla sayılacak kadar azaldık. Gittikçe azalıyoruz. Uğurtan Sayıner ile 50 yıllık dostluğumuz var. Perihan Abla ile kamera önünde başladık, sonra Bizimkiler dizisinde devam ettik. İzmir'de 9 yıl tiyatro yaptık. Ömrü bu kadarmış. Işıklar içinde uyusun." Oyuncu Gülnihal Demir de gözyaşı dökerek, "Çok üzgünüm. O benim kankamdı. Onu çok seviyorum. En son hasta ziyaretinde onu görmüştüm. Onu çok özleyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Törene katılanlar da Sayıner ile ilgili düşüncelerini kürsüye çıkarak ifade etti. Usta sanatçının cenazesi programın ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Beşikçioğlu Camiine götürülecek.

Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner'e veda töreni
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner'e veda töreni
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner'e veda töreni
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner'e veda töreni

Uğurtan Sayıner, Bizimkiler, Tiyatro, oyunlar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner'e veda töreni - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tavuğun yükselişi engellenemiyor! 4 ayda fiyat 8 TL birden arttı 17:10 Tavuğun yükselişi engellenemiyor! 4 ayda fiyat 8 TL birden arttı Standart altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi 17:03 Standart altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi Sebze ve meyvelerin satışında sistem değişti! Marketlerde yeni dönem 1 Temmuz 2022'de başlıyor 16:54 Sebze ve meyvelerin satışında sistem değişti! Marketlerde yeni dönem 1 Temmuz 2022'de başlıyor
Son Dakika: Bakan Koca'dan müjde: Spor müsabakaları, alınacak tedbirlerle seyircili oynanabilecek 16:50 Son Dakika: Bakan Koca'dan müjde: Spor müsabakaları, alınacak tedbirlerle seyircili oynanabilecek Gözyaşlarını zor tuttu! Elmalı'daki istismar davasıyla ilgili haberi sunan spikerin zor anları 16:08 Gözyaşlarını zor tuttu! Elmalı'daki istismar davasıyla ilgili haberi sunan spikerin zor anları Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı 15:37 Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı
Kılıçdaroğlu'ndan 15:27 Kılıçdaroğlu'ndan "Üniversite sınavı kaldırılsın" diyen Bahçeli'ye yanıt gecikmedi Emeklilerden yeni talep: Bayram ikramiyeleri asgari ücret artışına endekslensin 15:18 Emeklilerden yeni talep: Bayram ikramiyeleri asgari ücret artışına endekslensin

Son Dakika Haberleri
17:10 Tavuğun yükselişi engellenemiyor! 4 ayda fiyat 8 TL birden arttı
17:03 Standart altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi
17:02 Alex Teixeira'nın kartal pençeli pozu, siyah-beyazlıları heyecanlandırdı
16:52 Son Dakika: Delta varyantı vaka sayısı 224'e çıkarken, görülen il sayısı 16'dan 26'ya çıktı
16:50 Son Dakika: Bakan Koca'dan müjde: Spor müsabakaları, alınacak tedbirlerle seyircili oynanabilecek
16:17 Afyonkarahisar'da oynanan amatör futbol maçında kavga çıktı! Taraflar zor ayırıldı
16:07 Gözyaşlarını zor tuttu! Elmalı'daki istismar davasıyla ilgili haberi sunan spikerin zor anları
15:57 Eğitim uçağı zorunlu iniş sırasında düştü! Pilotların sağlık durumu iyi
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan "Üniversite sınavı kaldırılsın" diyen Bahçeli'ye yanıt gecikmedi
15:22 İstanbul Valiliği'nden Peker'in iddialarına karşılık Cihan Ekşioğlu açıklaması: Koruma ekibi değil bir yakın koruma verildi
Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Ali Demirel'den geriye güldüren skeçleri kaldı Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Ali Demirel'den geriye güldüren skeçleri kaldı         
17:11
Bakan Koca sinyali verdi! Müzik yayını kısıtlamasında saat sınırı kalkıyor Bakan Koca sinyali verdi! Müzik yayını kısıtlamasında saat sınırı kalkıyor         
17:07
Alex Teixeira'nın kartal pençeli pozu, siyah-beyazlıları heyecanlandırdı Alex Teixeira'nın kartal pençeli pozu, siyah-beyazlıları heyecanlandırdı         
17:02
Son Dakika: Delta varyantı vaka sayısı 224'e çıkarken, görülen il sayısı 16'dan 26'ya çıktı Son Dakika: Delta varyantı vaka sayısı 224'e çıkarken, görülen il sayısı 16'dan 26'ya çıktı         
16:52
Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış         
16:15
Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı         
15:48
Korkutan kurbanlık ahırdan dışarı çıkarılmıyor! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor Korkutan kurbanlık ahırdan dışarı çıkarılmıyor! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor         
15:33
İstanbul Valiliği'nden Peker'in iddialarına karşılık Cihan Ekşioğlu açıklaması: Koruma ekibi değil bir yakın koruma verildi İstanbul Valiliği'nden Peker'in iddialarına karşılık Cihan Ekşioğlu açıklaması: Koruma ekibi değil bir yakın koruma verildi         
15:23
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan doktor içini döktü: Programa çıktığım için sevgilim benden ayrıldı Müge Anlı'da kayıp olarak aranan doktor içini döktü: Programa çıktığım için sevgilim benden ayrıldı         
15:15
Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz         
14:42
5 şehir hastanesiyle ilgili Rönesans Holding'den açıklama: Satış ya da devri söz konusu değil 5 şehir hastanesiyle ilgili Rönesans Holding'den açıklama: Satış ya da devri söz konusu değil         
14:16
Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı         
12:06
Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı         
10:48
Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek         
10:06
Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor         
09:56
Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu         
22:12
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı         
20:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2021 17:17:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner'e veda töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement