Bizimkiler ile tanınan oyuncu Atılay Uluışık, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu

Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizileri arasında gösterilen Bizimkiler'de 14 yıl boyunca Ali karakterini oynayan Atılay Uluışık, yepyeni bir rolle izleyici karşısına çıktı.

AJAN ROLÜNÜ OYNUYOR

TRT1 ekranlarında yeni yayınlanmaya başlayan Teşkilat dizisinde müsteşar yardımcısı Mete'nin en yakın adamlarından biri olan Sermet'i canlandıran Atılay Uluışık yıllar içindeki değişimiyle de şaşırttı.

Ajan Sermet karakteri, yurt dışında operasyon yapan gizli ekibin Ankara'daki özel merkezinde görev yapıyor. Atılay Uluışık'ın canlandırdığı Sermet zaman zaman sahadaki operasyonlara da katılıyor.

BEHZAT Ç. DİZİSİNDE OYNAMIŞTI

Bizimkiler dizisinden sonra ekran macerasına ara veren Atılay Uluışık, son olarak Blu TV'de yayınlanan Behzat Ç. dizisinde savcı rolüne hayat vermişti.