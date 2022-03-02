'Bizimkiler' ve 'Küfe' Kırkağaç'ta Sahnelendi

İlçede ilk olarak 'Bizimkiler' adlı çocuk oyununu sahneleyen Şehir Tiyatrosu, Mehmet Akif Ersoy'un 'Safahat' adlı eserinden uyarlanan 'Küfe' isimli oyunu izleyicilerle buluşturdu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sömestr dönemi için başlattığı turne programı devam ediyor. Bu kapsamda Şehir Tiyatrosu ekibi, Kırkağaç'ta tiyatro severlerle buluştu. Kırkağaç'ta ilk olarak minik izleyiciler için 'Bizimkiler' adlı çocuk oyununu sahnelendi. Nasreddin Hoca, Keloğlan, Karagöz ve Hacivat gibi Türk Edebiyatı'nın önemli kahramanlarının bir sahnede buluştuğu oyun, Kırkağaçlı miniklere eğlenceli anlar yaşattı. Turnenin akşam bölümünde ise 'Küfe' isimli oyun yetişkin izleyiciler için sahnelendi. illi şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Safahat adlı eserinden tiyatroya uyarlanan, Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz'ün oyunlaştırıp yönettiği ve Şehir Tiyatrosu ile öğrencileri tarafından sahnelenen oyun, izleyicilerin beğenisini kazanırken, zaman zaman duygu dolu anlar yaşandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının performansı, Kırkağaçlı tiyatro severler tarafından beğeni topladı.