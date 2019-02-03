Bizimle Bir Pazar Günü | Aile Yemeği & Sergi Günlük Vlog4
34 dakika önce
Geçtiğimiz haftalarda bir pazar günümüz nasıl geçti vloglamak istedim. Umarı keyifle izlersiniz-----------------------------------------------------------
Geçtiğimiz haftalarda bir pazar günümüz nasıl geçti vloglamak istedim. Umarı keyifle izlersiniz
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:10 Kaynak: Youtube
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