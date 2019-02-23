Son Dakika Haberleri: Bizler, Millet Sevdalısıyız"

Bizler, Millet Sevdalısıyız"

16 dakika önce

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçeye bağlı Karakesek, Sülüklü, Köksalan, Bağbaşı, Akçagöze, Akçaburç, Kızık Hamurkesen, Tekirsin, Seymenli, Koçlu, Karayusuflu, Karacaburç ve Erikli mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bizler, Millet Sevdalısıyız
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçeye bağlı Karakesek, Sülüklü, Köksalan, Bağbaşı, Akçagöze, Akçaburç, Kızık Hamurkesen, Tekirsin, Seymenli, Koçlu, Karayusuflu, Karacaburç ve Erikli mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fadıloğlu, ziyaretlerindeki konuşmasında, tek dertlerinin hizmet ederek gönül kazanmak olduğunu vurguladı.

Fadıloğlu, şunları kaydetti:

"Sizlerin vermiş olduğu destekle 10 yıldır Şehitkamil'e hizmet etmenin gururunu yaşıyorum. Yeniden bulunduğumuz makam için Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından aday gösterildik. Hizmetlerin devamı için elimizden gelen gayreti göstermeyi sürdüreceğiz. Bizim derdimiz, milletimizin derdiyle dertlenmek, milletimizin derdine derman olmak. Bizler, millet sevdalısıyız. Bizler, bu toprakların sevdalısıyız. Bizler, milletimizin hizmetkarıyız. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da sizlerin desteğine ihtiyacımız var."

Başkan Fadıloğlu, 10 kırsal mahalleye ideal standartlarda futbol sahaları yapacaklarını, "Eski Köyler Yeni Mahalleler Futbol Turnuvaları"nı yeni sahalarda düzenleyeceklerini belirtti.

Hem ziyaretten, hem de hizmetlerden duydukları memnuniyeti belirten vatandaşlarsa, her zaman Fadıloğlu'nun destekçisi olduklarını ifade ettiler.

Rıdvan Fadıloğlu'nun ziyaretlerinde, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, AK Parti Şehitkamil İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mesut Bozatlı ve Şehitkamil Belediyesi başkan yardımcıları hazır bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:23 Kaynak: AA

Bağbaşı, Sülüklü, Şehitkamil, Politika
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