Son Dakika Haberleri: "Bizlerin olmazsa olmazı kardeşlik hukukudur"
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"Bizlerin olmazsa olmazı kardeşlik hukukudur"

13 dakika önce

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Beşinci, "Bizlerin olmazsa olmazı kardeşlik hukukudur.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Beşinci, "Bizlerin olmazsa olmazı kardeşlik hukukudur. Bizim varacağımız nokta önce kendi ilimiz, sonra Türkiye, sonra tüm dünya üzerinde olmak üzere bu kardeşlik hukukunu samimiyet çizgisinde sağlamaktır." dedi.

Beşinci, Elazığ Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen TÜGVA Elazığ İl Temsilciliği Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ülke menfaatlerini koruma adına sürekli çalışacaklarını söyledi.

"Bizlerin olmazsa olmazı kardeşlik hukukudur." diyen Beşinci, şunları kaydetti:

"Bizim varacağımız nokta önce kendi ilimiz, sonra Türkiye, sonra tüm dünya üzerinde olmak üzere bu kardeşlik hukukunu samimiyet çizgisinde sağlamaktır. Daha çok koşacak yolumuz var. Bizim teşkilatımızın rol modeli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan en üst makamda olmasına rağmen durmadan koşuşturuyor.

Biz de onun yolunda olduğumuzu iddia ediyorsak en az onun kadar koşturmak durumundayız."

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen genel kurulda Mustafa Şerifoğulları, yeniden il temsilciliğine seçildi.

Türkiye, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:10 Kaynak: AA
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