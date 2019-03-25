"Biznet Bilişim"de staj başvuruları başladı
49 dakika önce
Türkiye'nin lider siber güvenlik entegratörü Biznet Bilişim'in, "Cyber Boot Camp" isimli staj programına başvurular başladı.
Son başvuru tarihinin 18 Nisan 2019 olduğu süreçte; 20 Nisan 2019 tarihinde ön değerlendirme sınavının gerçekleştirileceği ve 2 Mayıs 2019 tarihinde ise, sonuçların açıklanacağı belirtildi.
Siber güvenlik alanına ilişkin, Türkiye ve dünyada yaşanan yetişmiş insan kaynağı ihtiyacına, hatta önümüzdeki dönemde sektörün karşılaşacağı insan kaynağı açığına her fırsatta dikkat çeken Biznet Bilişim'in bu programla, "yeniliklere ve teknolojiye meraklı", "siber güvenlik alanına ama özellikle EKS ve IoT siber güvenliğine özel ilgisi olan", "sadece teknik değil zihinsel olarak da gelişimi hedefleyen" üniversite öğrencilerini aradığı vurgulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:23 Kaynak: Bültenler
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