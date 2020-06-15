Biznet ve Securrent'ten siber güvenliğin aritmetiğini değiştirecek birleşme - Son Dakika

Biznet ve Securrent'ten siber güvenliğin aritmetiğini değiştirecek birleşme

Siber güvenlik firması Biznet ve Securrent, "ülkenin lider siber güvenlik çözüm sağlayıcısı olmak", "geleceğin sektörel konsolidasyon sürecinde doğru konumlanmak" ve "global pazarlarda çok daha güçlü rekabet edebilmek" amacıyla özel sermayeli fon yönetim şirketi Taxim Capital'i de ortaklığa...

Biznet ve Securrent'ten siber güvenliğin aritmetiğini değiştirecek birleşme, System.String[]

Siber güvenlik firması Biznet ve Securrent, "ülkenin lider siber güvenlik çözüm sağlayıcısı olmak", "geleceğin sektörel konsolidasyon sürecinde doğru konumlanmak" ve "global pazarlarda çok daha güçlü rekabet edebilmek" amacıyla özel sermayeli fon yönetim şirketi Taxim Capital'i de ortaklığa dahil ederek "Cyberwise" çatısı altında bütünleşti.

Dijital tanıtımda konuşan Cyberwise Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile birlikte büyük bir değişim yaşandığını ifade etti.

Eczacıbaşı, şunları kaydetti:

"Aslında bu değişimi bir süredir bekliyorduk. İnsanlık, bir süredir endüstri sonrası dönemini yaşıyor. Uzun sayılmayacak bir süre önce bilgisayar kullanırken, artık her şeyimizi cep telefonlarımızdan ya da tabletlerimizden yapıyoruz. Bu değişim sürecine yabancı değiliz ama Kovid-19 salgını, bu süreci epey hızlandırdı.

Her gelişim, bir de karanlık tarafıyla hayatımıza giriyor. Değişimin etkisini çok çabuk hissediyoruz ama onun karanlık tarafını daha geç fark ediyoruz. Bir şekilde hepimizin bu karanlık tarafa, saldırılara hazırlıklı olması gerekiyor. Bu saldırıların en tipik örnekleri, eskiden hiç alışık olmadığımız bilişim dünyası üzerinden gelen saldırılardır. Siber suçlar, gittikçe daha yaratıcı ve daha karmaşık hale geliyor."

Eczacıbaşı, Cyberwise'nin kendisi için ne anlama geldiğine de değinerek, "Siber güvenlik dünyamızın iki güzide kuruluşu Biznet ve Securrent'in bir araya gelerek Cyberwise markasını oluşturması, başka bir ifadeyle tek çatı altında bütünleşmesi çok geniş bir ürün, hizmet ve danışmanlık hizmetinin verilecek olması anlamında çok şey ifade ediyor. Geleceğin gittikçe artan dinamiğinde, siber güvenlik ortamının daha sağlıklı hale gelmesine katkı sunmak hedefiyle başlayan bütünleşmenin aynı hedefle devam edeceğine inancımız tam." ifadelerini kullandı.

Hedef 5 yılda yüzde 25 pazar payı

Cyberwise Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Aret Kıllıoğlu da siber güvenlik sektöründe yıllardır konuşulan ve olması gereken birleşmenin ilk adımını atmaktan büyük bir heyecan duyduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu gelişmeyi, birleşmeden çok bütünleşme sözcüğü çok daha iyi anlatıyor. Bizim bütünleşmemiz, artan ihtiyaçlar karşısından daha iyi ve daha geniş yelpazede hizmet sunabilmek amaçlıdır. Biznet ve Securrent de tam olarak, her noktada birbirlerinin hizmetlerini ve çözümlerini tamamladı. O yüzden bütünleşme, çok daha doğru bir ifadedir. Her gün hızla artan ve güçleşen siber güvenlik problemleri karşısında firmalar, güvenebilecekleri, geniş bir yelpazede hizmet alabilecekleri çözüm ortakları arayışındalar. İşte firmaların, müşterilerimizin her türlü siber güvenlik ihtiyaçlarını ister ürün ister hizmet isterse danışmanlık ya da yönetilen hizmetler olsun, tek adresten karşılayabilecekleri, her aşamada yanlarında olacak bir marka yarattık."

Kıllıoğlu, 5 yıl içinde yüzde 25 pazar payına ulaşarak pazarın en büyük oyuncusu olmayı hedeflediklerini, pazarın büyümesine katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

" Türkiye'den doğmuş global bir siber güvenlik markası olacağız"

Aret Kıllıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Toplam ciromuzun yüzde 15'inin yurt dışı faaliyetlerimizden oluşması gibi bir hedefimiz de var. Bölgesel ve global rekabette daha sağlam ilerlemek için ulusal pazarda çok daha güçlü olunması gerektiğine inanıyoruz.

Cyberwise olarak Hollanda ve Dubai'deki başarıları Avrupa ve Orta Doğu bölgesine yaymayı hedefliyoruz. Kısacası, Türkiye'den doğmuş global bir siber güvenlik markası olacağız. Hem Biznet hem de Securrent olarak en önemli önceliklerimiz, her zaman için çalışanlarımız, uzmanlık seviyelerimiz ve müşterilerimizin ihtiyaçları olmuştur. Cyberwise olarak temel hedefimiz, çalışma kültürümüzü kaybetmeden, daha fazla alanda uzmanlık geliştirip bunları değişik hizmet modelleri ile müşterilerimize ulaştırmak olacak. Bu hedef için kadrolarımızı da sürekli geliştirmemiz gerekecek. Genç girişimcilere, genç yeteneklere, siber güvenlik alanında var olabilmek için ihtiyaç duyacakları her türlü desteği vermek, Cyberwise olarak en önemli misyonlarımızdan birisi olacak."

"Büyümede aktif olarak rol alacağız"

Cyberwise Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Zoralioğlu ise Taxim Capital'in Cyberwise'a en önemli katkılarının, ilk anda sanıldığı gibi finansal açıdan değil, know-how açısından olacağını bildirdi.

Zoralioğlu, şunları kaydetti:

"Hızlı büyüyen orta ölçekli firmaları desteklemek hedefiyle yola çıkmış bir özel sermaye fon yönetim kuruluşuyuz. Taxim Capital olarak temel farkımız, yatırımcı ortak olduğumuz şirketlerde aktif fayda sağlamaya çalışan bir yaklaşımımız olmasıdır. Bizim en önemli tecrübemiz, ekonomik büyüme ve firma büyüme stratejileri üzerine... Firmaları hem organik hem de birleşmeler ve satın almalar ile inorganik olarak bir sonraki büyüme aşamasına taşımak bizim uzmanlık alanımız. İşte buradaki birikimimiz Cyberwise'a en önemli katkımız olacak. Taxim Capital olarak Cyberwise'ın büyümesinde aktif olarak rol alacağız."

Türkiye'de büyüme potansiyeli olan orta ölçekli şirketlere ve girişimcilere destek olmak isteyen bir fon olduklarını aktaran Zoralioğlu, yabancı fonların yönetimini sağlayan özel sermayeli Türk fon yönetim şirketi olarak ülkeye yabancı yatırımların girişini sağladıklarını söyledi.

Eczacıbaşı Topluluğu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 03:09 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Biznet ve Securrent'ten siber güvenliğin aritmetiğini değiştirecek birleşme - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı 1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti         
21:04
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz         
21:00
Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit edildi         
20:46
River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık         
20:42
ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı         
20:39
Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a üstü kapalı eleştiri: Geçmiş başarıları teminat göstermek durağanlık göstergesi Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a üstü kapalı eleştiri: Geçmiş başarıları teminat göstermek durağanlık göstergesi         
20:23
Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor         
20:21
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, artan vaka sayılarını değerlendirdi: Rakamlar beklentimizin üzerinde Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, artan vaka sayılarını değerlendirdi: Rakamlar beklentimizin üzerinde         
20:18
Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor         
19:46
MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak         
19:37
Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben'in sözleşmesini feshetti Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben'in sözleşmesini feshetti         
19:34
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun         
19:24
Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı         
19:18
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tedbirlere uyulmazsa kısıtlamalar tekrar gündeme gelecektir Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tedbirlere uyulmazsa kısıtlamalar tekrar gündeme gelecektir         
19:03
Cizre esnafı, koronvirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak Cizre esnafı, koronvirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak         
18:56
F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin bileti kesti F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin bileti kesti         
18:51
Bir hafta önce emekli olan hukuk doçenti evinde ölü bulundu Bir hafta önce emekli olan hukuk doçenti evinde ölü bulundu         
18:47
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu         
18:45
Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti: Her gelen rakam ilin rekor sayısı Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti: Her gelen rakam ilin rekor sayısı         
18:43
Ağabeyini aldattığını öne sürdüğü yengesini bıçaklayarak öldürdü Ağabeyini aldattığını öne sürdüğü yengesini bıçaklayarak öldürdü         
18:35
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Yeni bir kısıtlama olacak mı?" sorusuna yanıt verdi         
18:34
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü         
18:21
Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshetti Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshetti         
18:10
16 yıl önce 4 koyunla başladığı besicilikte şimdi 800 koyunu var 16 yıl önce 4 koyunla başladığı besicilikte şimdi 800 koyunu var         
17:50
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı         
17:34
Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü         
17:25
Bursa'da mahkeme yazı işleri müdüründe koronavirüs çıktı, 10 kişi karantinaya alındı Bursa'da mahkeme yazı işleri müdüründe koronavirüs çıktı, 10 kişi karantinaya alındı         
17:11
Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrencinin korona testi pozitif çıktı, 16 kişi izolasyona alındı Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrencinin korona testi pozitif çıktı, 16 kişi izolasyona alındı         
17:06
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı         
16:59
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir         
16:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2020 21:28:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Biznet ve Securrent'ten siber güvenliğin aritmetiğini değiştirecek birleşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]