Son Dakika Haberleri: Bizon küçük çocuğa saldırdı
Son Dakika Dünya Haber

Bizon küçük çocuğa saldırdı

12 dakika önce

ABD'de bir bizon, kız çocuğunu boynuzlayarak havaya fırlattı.

Bizon küçük çocuğa saldırdı, System.String[]


ABD'de bir bizon, kız çocuğunu boynuzlayarak havaya fırlattı. O anlar amatör kameralara yansıdı.
Florida eyaletine bağlı Odessa bölgesinde Yellowstone Ulusal Parkı'nda meydana gelen olayda, bizon 9 yaşındaki kız çocuğuna saldırarak, onu havaya fırlattı.
Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, bizonun kız çocuğuna doğru koştuğu, kız çocuğunun saldırının ardından yere düştüğü görüldü. Parkın sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kız çocuğu daha sonra hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

- Abd
Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD ile Türkiye arasında güvenli bölge diplomasisi: Münbiç ve Tel Abyad Feci şekilde dövülen Moğol genç, sınır dışı olurum endişesiyle doktora gitmeyince hayatını kaybetti Mevlüt Çavuşoğlu: Sabrımız kalmadı, ABD'nin önerileri bizi tatmin etmedi Nusret, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızını ağırladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 16:01:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bizon küçük çocuğa saldırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]