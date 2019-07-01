BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi bakıma alındı
1 saat önce
Beşiktaş'ın erkek ve kadın basketbol takımlarının iç saha maçlarını oynadığı BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi bakıma alındı.
Beşiktaş
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:55 Kaynak: AA
'ın erkek ve kadın basketbol
takımlarının iç saha maçlarını oynadığı BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi bakıma alındı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, çeşitli tadilat ve yenilemelerin yapılacağı kompleksin en kısa sürede yeni sezona hazır hale geleceği belirtildi.
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