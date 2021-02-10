BJK Esports Valorant takımı ile yollarını ayırma kararı aldı

Geçtiğimiz günlerde Valorant oyuncsu "Nisay" ile yollarını ayıran BJK Esports, geri kalan oyuncuları ile ilgili ne karar vereceği merak konusuydu, ve geri kalan oyuncuların ne olacağı ile ilgili bir Twit daha yayınlayan BJK Esports, diğer dörtoyuncularıyla da yollarını ayırdığını açıkladı.

BJK ESPORTS VALORANT TAKIMI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

"Yaşanan son olaylardan sonra yönetim olarak aksiyon planlarımızı değerlendirdik. Yapılan analizler sonucunda önümüzdeki elemeye Beşiktaş olarak katılmama kararı aldık. Ortada bir belirsizlik olduğu için de diğer 4 oyuncumuzun önlerini kapatmamak adına yollarımızı ayırdık. Oyuncularımıza emeklerinden ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

Bu asla bir veda değil sadece kısa bir ara. Valorant sahnesine daha güçlü dönüp, her zaman olduğu gibi üst sıraları hedefleyeceğiz.

Kamuoyuna duyrulur.

Saygılarımızla."