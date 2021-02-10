BJK Esports Valorant takımı ile yollarını ayırma kararı aldı - Son Dakika
Üye Girişi

BJK Esports Valorant takımı ile yollarını ayırma kararı aldı

10.02.2021 08:44
BJK Esports Valorant takımı ile yollarını ayırma kararı aldı

Geçtiğimiz zamanda yaşanan hadiselerden sonra BJK Esports süpriz bir karar vererek Valorant oyuncuları ile yollarını ayırdı. Aldığı bu kararı Twitter üzerinden duruyan BJK Esports takımı, daha güçlü bir şekilde döneceklerinin mesajını verdi.

Geçtiğimiz günlerde Valorant oyuncsu "Nisay" ile yollarını ayıran BJK Esports, geri kalan oyuncuları ile ilgili ne karar vereceği merak konusuydu, ve geri kalan oyuncuların ne olacağı ile ilgili bir Twit daha yayınlayan BJK Esports, diğer dörtoyuncularıyla da yollarını ayırdığını açıkladı.

BJK ESPORTS VALORANT TAKIMI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

"Yaşanan son olaylardan sonra yönetim olarak aksiyon planlarımızı değerlendirdik. Yapılan analizler sonucunda önümüzdeki elemeye Beşiktaş olarak katılmama kararı aldık. Ortada bir belirsizlik olduğu için de diğer 4 oyuncumuzun önlerini kapatmamak adına yollarımızı ayırdık. Oyuncularımıza emeklerinden ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

Bu asla bir veda değil sadece kısa bir ara. Valorant sahnesine daha güçlü dönüp, her zaman olduğu gibi üst sıraları hedefleyeceğiz.

Kamuoyuna duyrulur.

Saygılarımızla."

YORUMLAR
500
Jorge Jesus'tan Beşiktaş'a gözdağı: Rakibin kim olduğunun bir önemi yok, her maç böyle olacak Jorge Jesus'tan Beşiktaş'a gözdağı: Rakibin kim olduğunun bir önemi yok, her maç böyle olacak Alanyaspor-Beşiktaş maçındaki kararları tartışma konusu olan hakem Yasin Kol küme düşürülüyor! Alanyaspor-Beşiktaş maçındaki kararları tartışma konusu olan hakem Yasin Kol küme düşürülüyor! Beşiktaş Belediyesi'nden Dünya Temizlik Günü'ne Çöp Toplama Projesi Beşiktaş Belediyesi'nden Dünya Temizlik Günü'ne Çöp Toplama Projesi

Beşiktaş, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar BJK Esports Valorant takımı ile yollarını ayırma kararı aldı - Son Dakika


Son Dakika
09:34 Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'dan Arda Güler yorumu: Şimdilik hazır değil
09:25 Ukraynalı eski güzellik kraliçesi cephede savaşıyor: Putin için bir kurşunum var
09:19 Kırgızistan ile Tacikistan'ın çatışmalarında kan akmaya devam ediyor! Ölü sayısı 100'e yaklaştı
08:59 Miçotakis'i uyaran Çipras'ın Türkiye endişesi! "Diyalog kanalları açık tutulmazsa çatışma yaşanabilir"
08:57 Mehmet Yılmaz Ak, Yargı dağıtıyor! Dizideki başarısı izleyicilerin takdirini topladı
08:39 Doktorları şaşkına çeviren vaka! İrlandalı yaşlı kadının içinden 55 tane pil çıktı
08:14 2. Elizabeth'e saygı duruşunda bulunulduğu sırada çanları çalmayan Big Ben için soruşturma açıldı
08:09 Akaryakıt fiyatlarında sevindiren gelişme! Motorine gelmesi beklenen indirim bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak
07:46 İranlılar Atatürk heykeli önünde toplandı! Ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen Mahsa Emini'nin ölümüne tepki gösterdi
07:35 ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'a KCK/PKK/PYD/YPG uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2022 09:47:00. #1.13#
SON DAKİKA: BJK Esports Valorant takımı ile yollarını ayırma kararı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement