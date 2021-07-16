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BKM 2021 yılına ait ilk altı aylık verileri açıkladı - Son Dakika

BKM 2021 yılına ait ilk altı aylık verileri açıkladı

16 Temmuz 2021 Cuma 10:34
BKM 2021 yılına ait ilk altı aylık verileri açıkladı, System.String[]

BKM'nin açıkladığı verilere göre yılın ilk yarısında 709 milyar TL'lik kartlı ödeme gerçekleşirken, kamu/vergi ödemeleri ve kuyumculuk sektörleri en fazla kartlı ödeme artışı görülen sektörler oldu.

İnternetten kartlı ödemeler yüzde 77 büyüme ile 188 milyar TL'ye ulaşırken, yılın ilk altı ayında yapılan temassız ödeme adedi de geçen yılın aynı dönemine göre 3 katına çıktı.

Kartlı ödeme tutarı yılın ilk yarısında yüzde 42 büyüyerek 709 milyar TL oldu

Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) açıkladığı verilere göre haziran sonu itibarıyla Türkiye'de 79,8 milyon adet kredi kartı, 141,5 milyon adet banka kartı ve 50 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor. 2020 yılının haziran ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 11'lik, banka kartı adedinde yüzde 3'lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 43'lük artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 271,3 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında artış gösterdi.

Kartlı ödemeler hayatın her alanında tercih edilmeye devam ediyor. Vergiden bireysel emeklilik ödemesine, uzaktan alışveriş imkânı sunan e-ticaretten sigorta ödemelerine ve hatta bağış ödemelerine kadar birçok alanda kartlarla ödeme yapılabiliyor. Bunun sonucunda, teması ve para üstü derdini ortadan kaldıran, zaman kazandıran ve üzerimizde nakit taşımamıza gerek kalmadan günlük hayatımızı kolaylaştıran kartlı ödemeler giderek yaygınlaşıyor. Bu yaygınlaşmayla birlikte 2021 yılının ilk altı ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarak 709 milyar TL oldu. Kartlı ödemelerde gerçekleşen yüksek büyümede, 2020'nin 2. çeyreğinde pandeminin yoğun günlerinde alınan tedbirlerle beraber kartlı ödemelerde meydana gelen yavaşlama (baz etkisi) da etkili oldu. Yılın ilk altı ayında kartlı ödemelerin 588,6 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 111,5 milyar TL'sinde banka kartları, 9,2 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 40, banka kartı ile ödemelerde yüzde 47 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 236 olarak gerçekleşti. Yine bu büyüme oranlarında baz etkisi de rol oynadı.

Yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre kartlı ödemeler en hızlı kamu/vergi ödemeleri ve kuyumculuk sektörlerinde arttı

Kartlı ödemelerde, 2021 yılının ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artış görülen sektörler yüzde 78 ile "kamu/vergi ödemeleri", yüzde 77 ile "kuyumculuk" sektörü oldu. Geçen yıl kartlı ödemeler açısından da gerileyen "konaklama" ve "havayolları" sektörü, normalleşme süreci ile beraber sırasıyla yüzde 74 ve yüzde 73 büyümeyle bu yıl en fazla artış görülen sektörler arasında yer aldı. "Yapı malzemeleri" sektörü ise yüzde 68 büyüme ile yine en fazla artış görülen bir diğer sektör oldu.

İnternetten kartlı ödeme tutarı yüzde 77 artarak 188 milyar TL oldu

Dijital dönüşüm hızla devam ederken artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen internetten kartlı ödemeler hızlı yükselişini sürdürdü. BKM verilerine göre 2021 yılının ilk altı ayında toplam 188 milyar TL tutarında internetten kartlı ödeme yapıldı. Buna göre internetten kartlı ödemelerde, 2020'nin ilk altı ayı ile kıyasla yüzde 77 oranında büyüme gerçekleşti. Yine 2020'nin ilk altı aylık döneminde toplam kartlı ödemelerin yüzde 21'ini oluşturan internetten kartlı ödemelerin bu yılın ilk altı ayında payını arttırarak toplam kartlı ödemelerden yüzde 25'in üzerinde pay aldığı görüldü.

Yılın ilk yarısında yapılan temassız ödeme adedi geçen yılın 3 katına ulaştı

Hızlı, kolay ve hijyenik olması ile yükselişini sürdüren temassız ödemelerde, 2021'in ilk yarısında gerçekleşen işlem adedi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 3 katına çıktı ve 1,47 milyara ulaştı. 2020 yılında toplam 1,73 milyar adet temassız ödeme gerçekleşirken, 2021'in sadece ilk 6 ayında neredeyse geçen yılın toplamı kadar temassız ödeme gerçekleşti. Mağaza içi ödemelerde temassız ödemelerin payı ise yüzde 48'e yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 22 olan bu oranın bu seviyeye gelmesi temassız ödemelerin hayatımızın vazgeçilmez ödeme araçlarından biri haline geldiğini gösterirken, artık mağaza içi her 2 kartlı ödemeden 1'inde temassız ödemeler tercih ediliyor.

Beşiktaş Kültür Merkezi, Türk Lirası, Vergi, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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