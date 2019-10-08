Son Dakika Haberleri: Bkm/canko: kredi kartı kullanımı kontrollü artıyor
Son Dakika Ekonomi Bkm/canko: kredi kartı kullanımı kontrollü artıyor

Bkm/canko: kredi kartı kullanımı kontrollü artıyor

57 dakika önce

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Dr. Soner Canko, internetten alışverişler artarken, kredi kartı kullanımlarının daha kontrollü arttığını ve bunun bilinçli kart kullanımının arttığını gösterdiğini söyledi.

Bkm/canko: kredi kartı kullanımı kontrollü artıyor, System.String[]

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Dr. Soner Canko, internetten alışverişler artarken, kredi kartı kullanımlarının daha kontrollü arttığını ve bunun bilinçli kart kullanımının arttığını gösterdiğini söyledi.

Yaklaşık 30 yıldır Türkiye'de banka ve kredi kartı kullanımının arttığını ifade eden Canko, "Özellikle son beş senede yüzde 15'lik bir büyüme görüyoruz. Bu sene de o anlamda bir hız kesme yok, gayet iyi gidiyor. Dikkat çekici birkaç trend var, internetten yapılan alışverişler daha hızlı artıyor, yüzde 30 – 35 aralığında, Banka kartı kullanımımız daha çok artıyor, buna mukabil kredi kartı kullanımlarımız daha kontrollü daha yavaş artıyor. Bütün bunlar aslında bilinçli kart kullanımı ve ödemeler konusunda bize mesajlar veriyor" dedi.

Canko internetten alışverişlerin artması ile sanal kart kullanımının arttığını ancak farklı alternatiflerin de bulunduğuna işaret etti ve ekledi, "Dijital cüzdanların kullanımı, kart saklama hizmetlerinin kullanımı artıyor. Dolayısıyla hepimiz bir yandan internette alışverişe geçiyoruz ama bir yandan da alışverişlerimizi ya da ödemelerimizi yapmak için de önlem alıyoruz."

Blokzincir teknolojileri tüm dünyada erken bir aşamada olduğunu söyleyen Canko, "Türkiye'de bunu erken yakalamış durumdayız, bu sevindirici. Hem akademisyenlerimiz hem girişimcilerimiz, hem yatırımcılarımız bu anlamda yeterince istekli. Dolayısıyla ben 2020'den itibaren daha somut adımların hayatımıza gireceği, yeni teknolojiler olacağını ve güven makinesi olarak blokzincirinin hayatımıza değer katacağını 2020'de göreceğiz diye düşünüyorum" dedi.

Soner Canko, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin sınır ötesi operasyonu öncesi Trump'tan yeni açıklama: 50 asker bölgeden çıktı
Trump'ın Türkiye tehdidine Rusya'dan ilk yorum geldi Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Trump'a cevabı terör koridorunu yararak verin Suriye sınırında hazırlık - Trump'la anlaşan Türkiye'nin operasyon planıyla ilgili cevabı bilinmeyen 5 soru

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 11:08:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bkm/canko: kredi kartı kullanımı kontrollü artıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]