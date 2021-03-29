BKM'den Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu açıklaması

BKM'den açıklama:

Çok Güzel Hareketler 2 - Alt Yapı oyuncularımızdan Sevgili Arif Güloğlu'na kısa bir süre önce "lenfoma" teşhisi konulduğu doğrudur.

Teşhisin hemen ardından tedavi süreci çok hızla başlamış ve süreç pozitif yönde devam etmektedir.

Oyuncumuzun eski sağlığına kavuşabilmesi için gerekli tüm süreçleri yakından takip ediyoruz.

ARİF GÜLOĞLU KİMDİR?

Arif Güloğlu, 18 Eylül 1997 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1.73 boyunda, 69 kiloda olan Arif Güloğlu başak burcudur. Ankara'da çeşitli tiyatrolarda bir çok rol üstlendi ve buna İstanbul'da da devam etti. 19 yaşında İstanbul'a yerleşti. Eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Bir yandan da hayali olan oyunculuk için çabaladı ve 2018 yılında Çok Güzel Hareketler 2 ekibine dahil oldu ve hala orada yer almaktadır.

Çok Güzel Hareketler 2 kadrosuna 'çırak' olarak katılan Arif Güloğlu, özellikle Ankara tiplemeleri ile biliniyor. Altyapı tarafından hazırlanan skeçlerin neredeyse tamamında rol alan Güloğlu, en dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.