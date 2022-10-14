Çağlar Çorumlu , Sekan Keskin, Boran Kuzum gibi isimlerin başrolünü üstlendiği ve BKM'nin yapımcılığını yaptığı komedi filmi Hazine'nin vizyon tarihi belli oldu. 4 Ekim'de vizyona gireceği duyurulan filmin, sahne arkası görüntüleri de yayımlandı.

Kaynak: DailyMotion.com

Beşiktaş Kültür Merkezi, Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum, Sinema, Son Dakika

Son Dakika › Sinema › BKM'den kara komik bir film: Hazine - Son Dakika

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