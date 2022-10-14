BKM'den kara komik bir film: Hazine - Son Dakika
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BKM'den kara komik bir film: Hazine

14.10.2022 09:43

Çağlar Çorumlu, Sekan Keskin, Boran Kuzum gibi isimlerin başrolünü üstlendiği ve BKM'nin yapımcılığını yaptığı komedi filmi Hazine'nin vizyon tarihi belli oldu.

Çağlar Çorumlu, Sekan Keskin, Boran Kuzum gibi isimlerin başrolünü üstlendiği ve BKM'nin yapımcılığını yaptığı komedi filmi Hazine'nin vizyon tarihi belli oldu. 4 Ekim'de vizyona gireceği duyurulan filmin, sahne arkası görüntüleri de yayımlandı.

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Kaynak: DailyMotion.com

Beşiktaş Kültür Merkezi, Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum, Sinema, Son Dakika

Son Dakika Sinema BKM'den kara komik bir film: Hazine - Son Dakika

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SON DAKİKA: BKM'den kara komik bir film: Hazine - Son Dakika
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