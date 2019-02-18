BKM'den "Netflix" açıklaması
21 dakika önce
Sinema kanunundaki bazı maddelerin yürürlüğünün 1 Temmuz'a ertelendiğine dikkat çekilen açıklamada, "Organize İşler Sazan Sarmalı" filminin Netflix üzerinden Türkiye dahil toplam 190 ülkede yayına açılacağı aktarıldı.
Sinema kanunundaki bazı maddelerin yürürlüğünün 1 Temmuz'a ertelendiğine dikkat çekilen açıklamada, "Organize İşler Sazan Sarmalı" filminin Netflix üzerinden Türkiye
dahil toplam 190 ülkede yayına açılacağı aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:30
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