Bkm Ekibi, "Organize İşler Sazan Sarmalı" Filmini İzledi
33 dakika önce
- BKM ekibinden detaylar Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ'un konuşması İSTANBUL - BKM ekibi, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği, bugün vizyona giren "Organize İşler Sazan Sarmalı" filmini izledi.
- BKM ekibinden detaylar Yılmaz Erdoğan
ve Kıvanç Tatlıtuğ
'un konuşması İSTANBUL - BKM ekibi, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği, bugün vizyona giren "Organize İşler Sazan Sarmalı" filmini izledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:53 Kaynak: AA
Türk Sinemasının Usta İsimleri, Yılmaz Erdoğan'ı Organize İşler Sazan Sarmalı Filminin Özel Gösteriminde Yalnız Bırakmadı
Sevgilisinin Saldırısına Uğrayan Fırat Altunmeşe'nin, Yüzündeki İzlerden Dolayı Set Durdu
Bursa'da Genç Çifti Öldüresiye Döven Saldırganlar Tutuklandı
ABD Başkan Yardımcısı Pence, Venezuela İçin Harekete Geçeceklerini Açıkladı