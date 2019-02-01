Son Dakika Haberleri: Bkm Ekibi, "Organize İşler Sazan Sarmalı" Filmini İzledi

Bkm Ekibi, "Organize İşler Sazan Sarmalı" Filmini İzledi

33 dakika önce

- BKM ekibinden detaylar Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ'un konuşması İSTANBUL - BKM ekibi, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği, bugün vizyona giren "Organize İşler Sazan Sarmalı" filmini izledi.

Bkm Ekibi,
- BKM ekibinden detaylar
Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ'un konuşması İSTANBUL - BKM ekibi, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği, bugün vizyona giren "Organize İşler Sazan Sarmalı" filmini izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:53 Kaynak: AA

Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Güncel
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